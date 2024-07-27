搶攻暑假旅遊商機 享沐時光推「泡湯＋火鍋」雙湯之旅

時序進入夏季，經典小鎮．苑裡「享沐時光莊園渡假酒店」推出雙湯之旅搶客。全新的一泊二食專案，標榜用「雙湯」的概念：溫泉搭配火鍋，邀請旅客來享沐時光泡湯、吃火鍋，體驗雙湯的享受。

隨著國人對於休閒養生更加重視，不僅僅只有秋、冬季，春、夏季也很適合來趟療癒與調整身心靈的溫泉之旅，舒緩生活壓力。

享沐時光行銷公關經理郭仲紋指出，位於火炎山腳下的享沐時光，溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，PH8.2-8.3弱鹼性的泉質，沉浸在溫泉之中肌膚可說是很有潤滑感，溫泉出水溫度高達70度，為自然湧出、不加溫、不回收、無色無味的美人湯。

居高臨下的享沐時光，依附在火炎山山腳下可飽覽沖積扇平原，還可眺望海洋與風力發電風車，同時可欣賞到城園的日、夜景風貌，擁有交通地利之便，距離國道三號苑裡交流道車程約為十分鐘。

享沐時光共有90間客房、11種房型，每個房間都有獨立溫泉湯池，搭配日式暖色系營造低調放鬆的氛圍，溫泉池上方更使用檜木打造，泡湯同時還能聞到檜木的香氣。

酒店另設有10間獨立湯屋，男女分開分別有百坪大的裸湯風呂，以及全苗栗最大的700坪露天風呂、內含長約40米游泳池，讓旅人們可以自由隨心選擇想要的泡湯方式，是苗栗地區高品質溫泉渡假之選。

不斷推陳出新的享沐時光，今年推出全新一泊二食專案，早餐是能吃到大菜的中西式自助百匯，最吸引人的晚餐為沐食鴛鴦鍋物，分別有四種主廚親自熬煮的湯底：享沐昆布湯、麻辣湯、番茄湯與酸菜湯，搭配海線漁港新鮮的海鮮、當地小農食蔬與各式各樣的火鍋料等。

郭仲紋表示，今年推出的一泊二食專案搭配鍋物，出發點用雙湯的概念，溫泉搭配火鍋。火鍋是國人接受度很高的餐點，溫泉是國人喜愛放鬆身心靈旅遊的好夥伴，可說是絕配組合，歡迎大家來享沐時光體驗雙湯的享受。

而一日遊行程的旅客，可以選擇單純來玩水泡溫泉，搭配中午或是晚上的沐食鴛鴦鍋物，可以選擇喜愛的鍋物單點品項，烹煮出屬於自己心目中的火鍋。