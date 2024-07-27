力挺中華台北隊前進奧運 歐客佬精品咖啡禮盒88折起

巴黎奧運登場，今年中華台北隊取得16個運動參賽資格共60個參賽席位，台灣在地品牌歐客佬精品咖啡配合奧運年，力挺中華隊前進巴黎奧運，即日起至9月30日止，推出咖啡優惠禮盒249元起，指定禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，讓不同於巴黎時區的台灣民眾一起喝咖啡享優惠挺中華隊。

歐客佬咖啡表示，台灣各項成就聞名世界，體育項目更是常常讓世界各國看到豐碩的實力，今年適逢奥運年及中秋節檔期，讓民眾用更優惠價格品嚐高品質的精品咖啡，是歐客佬對咖啡產業推廣的最大成就。也分享給全民共享。

國際知名的巴拿馬「翡翠莊園」園主Rachel Peterson及Daniel Peterson姐弟倆都表示，歐客佬在包裝設計上非常精美時尚。

而聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產的哥斯大黎加-帝薇莎莊園(Coffea diversa)，莊園主Gonzalo Hernandez對歐客佬精品咖啡非常讚賞，尤其是在先進掛耳充氮包裝技術，讓消費者用優惠價格就能輕鬆品嚐有如現磨精品咖啡的美味，是值得推薦及信賴的伙伴。

台灣歐客佬精品咖啡長期與世界咖啡產區農民契作創造永續價值，讓咖啡農能得到更合理的利潤，進而協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡；多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，是目前擁有全台咖啡品項最多的商家。

歐客佬獲2024年第15屆台中市十大伴手禮的「金口碑獎」，已是連續五年獲獎，儼然成為送禮的最佳選擇。