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力挺中華台北隊前進奧運 歐客佬精品咖啡禮盒88折起

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
歐客佬精品咖啡在世界各地咖啡產區與當地農民進行合作互動杯測及採購。歐客佬提供
歐客佬精品咖啡在世界各地咖啡產區與當地農民進行合作互動杯測及採購。歐客佬提供

巴黎奧運登場，今年中華台北隊取得16個運動參賽資格共60個參賽席位，台灣在地品牌歐客佬精品咖啡配合奧運年，力挺中華隊前進巴黎奧運，即日起至9月30日止，推出咖啡優惠禮盒249元起，指定禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，讓不同於巴黎時區的台灣民眾一起喝咖啡享優惠挺中華隊。

歐客佬咖啡表示，台灣各項成就聞名世界，體育項目更是常常讓世界各國看到豐碩的實力，今年適逢奥運年及中秋節檔期，讓民眾用更優惠價格品嚐高品質的精品咖啡，是歐客佬對咖啡產業推廣的最大成就。也分享給全民共享。

國際知名的巴拿馬「翡翠莊園」園主Rachel Peterson及Daniel Peterson姐弟倆都表示，歐客佬在包裝設計上非常精美時尚。

而聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產的哥斯大黎加-帝薇莎莊園(Coffea diversa)，莊園主Gonzalo Hernandez對歐客佬精品咖啡非常讚賞，尤其是在先進掛耳充氮包裝技術，讓消費者用優惠價格就能輕鬆品嚐有如現磨精品咖啡的美味，是值得推薦及信賴的伙伴。

台灣歐客佬精品咖啡長期與世界咖啡產區農民契作創造永續價值，讓咖啡農能得到更合理的利潤，進而協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡；多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，是目前擁有全台咖啡品項最多的商家。

歐客佬獲2024年第15屆台中市十大伴手禮的「金口碑獎」，已是連續五年獲獎，儼然成為送禮的最佳選擇。

歐客佬自咖啡產地直接採購進口，產銷合一，咖啡品項多達上百款，另提供企業客製服務，滿足商務送禮的預算需求之外，更提供民眾和企業可選購應景中秋禮品。

OKLAO精品咖啡包裝設計如巴黎時尚般精美。歐客佬提供
OKLAO精品咖啡包裝設計如巴黎時尚般精美。歐客佬提供

咖啡 奧運 巴黎

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