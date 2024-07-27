陳嵐舒的牛肉麵套餐回來了！gubami Social只賣48天

以「陳嵐舒的台灣餐桌」為核心概念的gubami Social ，歡喜迎接兩週年，在這個值得紀念的時刻，特別自 8 月 1 日起至 9 月 17 日提供「週年慶套餐」，以8道菜式（主餐3選1）與1杯飲品翻玩「辦桌文化」。主餐有「法式紅湯牛肉麵」、「海陸雙饗牛肉麵」、以及夏季新品「粵式清湯腩河粉」三種選擇，套餐價分別為1,980元+10%、2,680元+10%、2,280元+10%。

雖說是牛肉麵套餐再度回歸，但gubami Social卻賦予截然不同的全新風貌，不但在套餐的組合方式上更法式，在風味堆疊上也更加細膩幽微，值得細細品味。套餐首先由迎賓飲品「星火」揭開序幕，以經典調酒「含羞草（Mimosa）」為創作靈感，以自家壓榨的楊桃汁結合帶有果韻的木柵鐵觀音，上面再點綴上芳香萬壽菊，為飲品帶來一縷清香，在酸甜中清爽開胃。

接著是兩道開胃小點「花生」與「毛豆」，「花生」以米餅結合花生鮮奶油，外香酥、內甜鹹，上面再放上小魚乾，融合法式與台味。「毛豆」以毛豆與毛豆泥混合，再加入馬斯卡邦起司（Mascarpone Cheese），上方覆以小黃瓜口味的透明凝膠片與海鹽，滋味絕妙。

冷前菜「芭樂園裡的海味」以「芭樂汁」為靈感，取融合海味干貝，把玩紅綠芭樂入菜，單吃脆甜、做成醬汁又順理成章的驚艷味蕾，清新開胃。另一道「香料鮮蝦春捲」，重新詮釋 gubami Social 菜單上的熱門小點，以港式手法包裹餡料，營造出「脆」的極致表現，內餡除鮮蝦外，還加入孜然、薑黃、墨西哥辣椒粉等些許辛香料，口齒留香。

接下來的「油封鴨腿酸筍煎餃」，採用餐廳費時五天、自家發酵的「酸筍」，以夏筍的酸與脆結合緊實的鴨腿肉，上桌後再刨上新鮮黑松露，讓台灣人熟悉的「酸筍」有令人意想不到的法式演出。下一道「貴妃雞」，由香港粵菜大家「大師姐」親授秘方，烹調出肉質緊嫩的玉米雞，下方以香脆米餅承載，一旁搭佐蔥薑醬，上面再加上醋漬小洋蔥與佛手瓜片，整道菜在清新鮮嫩之餘，也扮演了類似「冰沙」的角色，不露痕跡地校準了味蕾，迎接主餐的到來。

主餐有「法式紅湯牛肉麵」、「海陸雙饗牛肉麵」、「粵式清湯腩河粉」3種選擇。「法式紅湯牛肉麵」選用美國牛小排、牛腱心、牛筋共3個部位與綜合香料慢燉，搭配獨家以杜蘭小麥製成的 1.81 細麵，感受麵條獨特的口感與香氣結合，再加入主廚特製的松露辣醬品嚐，感受百分之百的亞洲最佳女主廚心中最 Fine 的牛肉麵。

「海陸雙饗牛肉麵」以龍蝦腦髓製成奶油，豪邁地抹在波士頓龍蝦上，在法式紅湯中還加入了蛤蜊高湯，吃的時候先喝一口原味湯、再把奶油泡入湯中享用，之後還可以再加入松露辣醬，在湯頭的3種不同風味表情下，一碗享盡海與陸的鮮美。

首次在gubami Social亮相的「粵式清湯腩河粉」，使用選自芸彰牧場的厚筋牛腩，加入白蘿蔔、香料細火慢燉，接著再以法式澄清湯（consommé）作法收尾，得到輕透、卻不失豐滿滋味的金黃湯體，搭佐來自花蓮富里的純米河粉，呈現出有機米製成的Q彈口感，令人欲罷不能。

甜點「夏日冰果室」將冰沙融合山梔子自製粉粿、瑞可塔起司、檸檬果醬，上方再淋一小勺蜂蜜檸檬果油，滋味曼妙優雅，口感冰涼滑順，為「週年慶套餐」畫下令人回味無窮的句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康