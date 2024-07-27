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陳嵐舒的牛肉麵套餐回來了！gubami Social只賣48天

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「海陸雙饗牛肉麵」週年慶套餐，售價2,680元+10%。圖／gubami Social提供
「海陸雙饗牛肉麵」週年慶套餐，售價2,680元+10%。圖／gubami Social提供

以「陳嵐舒的台灣餐桌」為核心概念的gubami Social ，歡喜迎接兩週年，在這個值得紀念的時刻，特別自 8 月 1 日起至 9 月 17 日提供「週年慶套餐」，以8道菜式（主餐3選1）與1杯飲品翻玩「辦桌文化」。主餐有「法式紅湯牛肉麵」、「海陸雙饗牛肉麵」、以及夏季新品「粵式清湯腩河粉」三種選擇，套餐價分別為1,980元+10%、2,680元+10%、2,280元+10%。

雖說是牛肉麵套餐再度回歸，但gubami Social卻賦予截然不同的全新風貌，不但在套餐的組合方式上更法式，在風味堆疊上也更加細膩幽微，值得細細品味。套餐首先由迎賓飲品「星火」揭開序幕，以經典調酒「含羞草（Mimosa）」為創作靈感，以自家壓榨的楊桃汁結合帶有果韻的木柵鐵觀音，上面再點綴上芳香萬壽菊，為飲品帶來一縷清香，在酸甜中清爽開胃。

接著是兩道開胃小點「花生」與「毛豆」，「花生」以米餅結合花生鮮奶油，外香酥、內甜鹹，上面再放上小魚乾，融合法式與台味。「毛豆」以毛豆與毛豆泥混合，再加入馬斯卡邦起司（Mascarpone Cheese），上方覆以小黃瓜口味的透明凝膠片與海鹽，滋味絕妙。

冷前菜「芭樂園裡的海味」以「芭樂汁」為靈感，取融合海味干貝，把玩紅綠芭樂入菜，單吃脆甜、做成醬汁又順理成章的驚艷味蕾，清新開胃。另一道「香料鮮蝦春捲」，重新詮釋 gubami Social 菜單上的熱門小點，以港式手法包裹餡料，營造出「脆」的極致表現，內餡除鮮蝦外，還加入孜然、薑黃、墨西哥辣椒粉等些許辛香料，口齒留香。

接下來的「油封鴨腿酸筍煎餃」，採用餐廳費時五天、自家發酵的「酸筍」，以夏筍的酸與脆結合緊實的鴨腿肉，上桌後再刨上新鮮黑松露，讓台灣人熟悉的「酸筍」有令人意想不到的法式演出。下一道「貴妃雞」，由香港粵菜大家「大師姐」親授秘方，烹調出肉質緊嫩的玉米雞，下方以香脆米餅承載，一旁搭佐蔥薑醬，上面再加上醋漬小洋蔥與佛手瓜片，整道菜在清新鮮嫩之餘，也扮演了類似「冰沙」的角色，不露痕跡地校準了味蕾，迎接主餐的到來。

主餐有「法式紅湯牛肉麵」、「海陸雙饗牛肉麵」、「粵式清湯腩河粉」3種選擇。「法式紅湯牛肉麵」選用美國牛小排、牛腱心、牛筋共3個部位與綜合香料慢燉，搭配獨家以杜蘭小麥製成的 1.81 細麵，感受麵條獨特的口感與香氣結合，再加入主廚特製的松露辣醬品嚐，感受百分之百的亞洲最佳女主廚心中最 Fine 的牛肉麵。

「海陸雙饗牛肉麵」以龍蝦腦髓製成奶油，豪邁地抹在波士頓龍蝦上，在法式紅湯中還加入了蛤蜊高湯，吃的時候先喝一口原味湯、再把奶油泡入湯中享用，之後還可以再加入松露辣醬，在湯頭的3種不同風味表情下，一碗享盡海與陸的鮮美。

首次在gubami Social亮相的「粵式清湯腩河粉」，使用選自芸彰牧場的厚筋牛腩，加入白蘿蔔、香料細火慢燉，接著再以法式澄清湯（consommé）作法收尾，得到輕透、卻不失豐滿滋味的金黃湯體，搭佐來自花蓮富里的純米河粉，呈現出有機米製成的Q彈口感，令人欲罷不能。

甜點「夏日冰果室」將冰沙融合山梔子自製粉粿、瑞可塔起司、檸檬果醬，上方再淋一小勺蜂蜜檸檬果油，滋味曼妙優雅，口感冰涼滑順，為「週年慶套餐」畫下令人回味無窮的句點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法式紅湯牛肉麵與松露辣醬。圖／gubami Social提供
法式紅湯牛肉麵與松露辣醬。圖／gubami Social提供
油封鴨腿酸筍煎餃。圖／gubami Social提供
油封鴨腿酸筍煎餃。圖／gubami Social提供
芭樂園裡的海味。圖／gubami Social提供
芭樂園裡的海味。圖／gubami Social提供
香料鮮蝦春捲。圖／gubami Social提供
香料鮮蝦春捲。圖／gubami Social提供
毛豆（下）、花生。圖／gubami Social提供
毛豆（下）、花生。圖／gubami Social提供
粵式清湯腩河粉。圖／gubami Social提供
粵式清湯腩河粉。圖／gubami Social提供
貴妃雞。圖／gubami Social提供
貴妃雞。圖／gubami Social提供
迎賓飲品「星火」。圖／gubami Social提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
迎賓飲品「星火」。圖／gubami Social提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
甜點「夏日冰果室」。圖／gubami Social提供
甜點「夏日冰果室」。圖／gubami Social提供
海陸雙饗牛肉麵與松露辣醬。圖／gubami Social提供
海陸雙饗牛肉麵與松露辣醬。圖／gubami Social提供
「週年慶套餐」有三款主餐法式紅湯牛肉麵（左上）、粵式清湯腩河粉（右上）、海陸雙饗牛肉麵可選擇。圖／gubami Social提供
「週年慶套餐」有三款主餐法式紅湯牛肉麵（左上）、粵式清湯腩河粉（右上）、海陸雙饗牛肉麵可選擇。圖／gubami Social提供

套餐 調酒 起司 陳嵐舒

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