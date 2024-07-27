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奧運必朝聖！OMEGA打造Pavilion、House 熱秀奧運精神

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
熱情的火紅色也是OMEGA的品牌色，貫穿了OMEGA House的內外空間各個角落。圖／OMEGA提供（合成圖）
熱情的火紅色也是OMEGA的品牌色，貫穿了OMEGA House的內外空間各個角落。圖／OMEGA提供（合成圖）

隨著2024巴黎奧運已於今日凌晨揭幕，奧運相關的精品、時尚相關訊息也格外引人注目，例如身為大會官方時計的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）便在巴黎多處現身，帶來對公眾開放的Omega Pavilion和貴賓預約制的Omega House，展現精密、動感的奧運精神。

其中對公眾開放的OMEGA Pavilion位於貝西公園（Parc de Bercy）中心、並靠近體育館Bercy Arena。木質調外觀的Omega Pavilion，有著醒目的紅色OMEGA字樣，內部並陳列了包含「電子起步槍」（The Electronic Starting Pistol）、新式的「攝影終點相機」（Scan’O’Vision ULTIMATE）等設備，並規劃為「冠軍競賽體驗區」、「計時設備區」、「更衣室」等不同空間，帶人一探由過往至今OMEGA身為奧運計時儀器夥伴在科技上的日新又新，更有利來OMEGA品牌大使、各種不同運動領域傑出選手的精彩成就，空間將從即日起至8月11日，以及8月28日至9月8日期間，每日早上10點至晚上10點、免費對大眾開放參觀。

而位於Maison des Polytechniciens的Hôtel de Poulpry內的OMEGA House，則專為貴賓而設，室內化為藝文策展主題間，帶來了Timekeeping、The Stadium、Speedmaster、Seamaster以及Her Time的不同主題，領人探索歐米茄的製表傳統與文化；室外並有The Garden區塊，讓貴賓能在此盡情放鬆、或有機會與傳奇的運動名將、OMEGA品牌好友不期而遇，將從7月28日至8月10日（六）起，對OMEGA VIP開放。

歐米茄（OMEGA）2024巴黎奧運腕表青銅金版本，39毫米、面盤為Ag 925銀、指針為18K SednaTM金，同軸擒縱大師天文台認證8926機芯，39萬6,000元。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）2024巴黎奧運腕表青銅金版本，39毫米、面盤為Ag 925銀、指針為18K SednaTM金，同軸擒縱大師天文台認證8926機芯，39萬6,000元。圖／OMEGA提供
位於貝西公園（Parc de Bercy）中心、並靠近體育館Bercy Arena的OMEGA Pavilion，透過專業儀器的展示，展示OMEGA與奧運的合作無間。圖／OMEGA提供（合成圖）
位於貝西公園（Parc de Bercy）中心、並靠近體育館Bercy Arena的OMEGA Pavilion，透過專業儀器的展示，展示OMEGA與奧運的合作無間。圖／OMEGA提供（合成圖）
專為貴賓而設的OMEGA House位於巴黎的Hôtel de Poulpry內，將從7月28日至8月10日（六）起，對OMEGA VIP開放。圖／OMEGA提供
專為貴賓而設的OMEGA House位於巴黎的Hôtel de Poulpry內，將從7月28日至8月10日（六）起，對OMEGA VIP開放。圖／OMEGA提供
專為貴賓而設的OMEGA House，室內室外都以精緻設計、結合多個OMEGA主題，重新帶人看見OMEGA在打造精密頂級時計的努力、成就。圖／OMEGA提供（合成圖）
專為貴賓而設的OMEGA House，室內室外都以精緻設計、結合多個OMEGA主題，重新帶人看見OMEGA在打造精密頂級時計的努力、成就。圖／OMEGA提供（合成圖）
39毫米的歐米茄（OMEGA）2024巴黎奧運腕表青銅金款，面盤並施以象徵法國文化的Clous de Paris巴黎釘紋，體現OMEGA與法國的文化性連結。圖／OMEGA提供（合成圖）
39毫米的歐米茄（OMEGA）2024巴黎奧運腕表青銅金款，面盤並施以象徵法國文化的Clous de Paris巴黎釘紋，體現OMEGA與法國的文化性連結。圖／OMEGA提供（合成圖）

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