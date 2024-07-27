奧運必朝聖！OMEGA打造Pavilion、House 熱秀奧運精神

隨著2024巴黎奧運已於今日凌晨揭幕，奧運相關的精品、時尚相關訊息也格外引人注目，例如身為大會官方時計的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）便在巴黎多處現身，帶來對公眾開放的Omega Pavilion和貴賓預約制的Omega House，展現精密、動感的奧運精神。

其中對公眾開放的OMEGA Pavilion位於貝西公園（Parc de Bercy）中心、並靠近體育館Bercy Arena。木質調外觀的Omega Pavilion，有著醒目的紅色OMEGA字樣，內部並陳列了包含「電子起步槍」（The Electronic Starting Pistol）、新式的「攝影終點相機」（Scan’O’Vision ULTIMATE）等設備，並規劃為「冠軍競賽體驗區」、「計時設備區」、「更衣室」等不同空間，帶人一探由過往至今OMEGA身為奧運計時儀器夥伴在科技上的日新又新，更有利來OMEGA品牌大使、各種不同運動領域傑出選手的精彩成就，空間將從即日起至8月11日，以及8月28日至9月8日期間，每日早上10點至晚上10點、免費對大眾開放參觀。