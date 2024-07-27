漢來美食旗下片皮鴨專賣店年售2.5隻烤鴨 第3店落腳高雄

漢來美食旗下第三家「上菜」片皮鴨專賣店26日開幕，地點就在人潮匯聚的高雄夢時代購物中心，看好該商場聚客力及精準的家庭和白領客層，預期將為營收挹注活水。漢來表示，「上菜」片皮鴨專賣店開出第一家店以來，業績表現亮眼，一年售出的烤鴨近2萬5,000隻，銷售量占櫻桃鴨供應市場相當比重。

餐飲市場消費者對烤鴨熱度有增無減，不少餐飲品牌都推出烤鴨系列專賣店，尤其南台灣高雄，從飯店內餐廳到街邊小店，脆皮片鴨與烤鴨餐廳數量眾多。這種集烤鴨、現炒菜色於一身的片皮鴨專賣餐廳，主打一鴨多吃，因其獨具的用餐儀式感而備受喜愛。

漢來美食第三家「上菜 片皮鴨專賣店」夢時代分店為在眾多品牌中異軍突起，除了多種料理口味的片鴨、烤鴨；並有駐店主廚拿手的粵、川、滬私房菜色，最特別的是首創吃中菜搭配微醺調酒，把儀式感做滿做足，相信能在片皮鴨的傳統口感體驗中，激盪出味覺新火花。

2020年漢來美食在桃園開出首間「上菜」片皮鴨專賣店，緊接著2022年竹北二店開幕，今年7月15日高雄夢時代購物中心則開出第三家「上菜」。「上菜」桃園店與竹北店在2023年總營收已超過1億4,000多萬元，較2022年業績成長超過17%。每家店平均一個月都能賣出2,000隻烤鴨。

「上菜片皮鴨專賣店」夢時代店此次專程與曾連續兩屆獲亞洲50大最佳酒吧的T.C.R.C主理人阿翔合作，針對餐點內容研發兩款雞尾酒特調、兩款無酒精調飲，從餐前開胃到餐中解膩，餐酒相佐，將成為中餐界首創的烤鴨界 Wine Pairing。

上菜片皮鴨專賣店的烤鴨採用的是傳統港式掛爐烤鴨，特選宜蘭櫻桃鴨，每隻重達2.8公斤。主廚先以秘製鴨鹽、八角、香葉等數十種中藥材醃製入味後，在外皮淋上由麥芽糖及醋調製的鴨水，經吊掛風乾8到10小時等繁複工序，最後以傳統港式掛爐法低溫烘烤一個小時，才能在出爐時讓鴨皮酥脆油亮、鴨肉鮮嫩不乾澀。特別的是，片皮鴨食用時，沾料搭配跳跳糖，讓整體口感在保留了濃郁醬香之外，還可以用跳跳糖帶出清爽解膩的獨特體驗。

新開幕的上菜夢時代店為了回饋等待已久的高雄饕客，特別推出獨家菜色，在主打的美味烤鴨二吃、三吃中，主廚特別推薦海味雜炊鴨絲泡飯、酸菜鴨肉絲夾饃、酸白菜豆腐鴨架湯、乾鍋麻辣冒烤鴨與潮式滷水鴨拼盤等多種菜色選擇。特別為夢時代店開幕設計的「海味雜炊鴨絲泡飯」，主廚將剔除肥油後的櫻桃鴨肉，切成絲後加入蝦米、蛤蠣及白飯與鴨架熬煮的高湯小火悶煮，每口米飯都充滿鴨肉及海鮮的鮮甜味。而另一道「乾鍋麻辣冒烤鴨」則是改良自成都冒菜，以乾鍋作法，將櫻桃鴨骨加入玉米及時蔬與特製冒菜醬大火快炒，醬香濃郁、香麻帶勁，鴨肉嫩而不爛。

超人氣必點的「酸白菜豆腐鴨架湯」是將鴨骨慢火熬煮成高湯後，加入酸白菜與豆腐，微酸滋味中散發著鴨肉香氣，湯頭清爽；非常甘醇順口。而「酸菜鴨肉絲夾饃」是先將鴨肉切成絲，再炒入酸菜及銀芽，夾入現烤成金黃酥脆的千層饃餅包裹著一起吃，口感豐富微酸又解膩。

「上菜 片皮鴨專賣店」夢時代店於開幕期間特別推出三大優惠，開幕首日祭出前50組顧客點選指定合菜即享5折優惠，夢時代12點開門不到一分鐘現場即湧入200多人搶排優惠，首位排隊的顧客更表示非常期待吃到上菜片皮鴨，提前1小時到夢時代門口等候入場；7月27日~8月3日推出姓名優惠，凡姓名內有「上、菜、片、皮、鴨、專、賣、店」其中1個同音字，點選4人或6人合菜享8折優惠；8月4日~9月30日戴禮帽與店門口LOGO紳士鴨合照上傳IG限時動態就送麻辣鴨翅或麻辣鴨血豆腐一份。