Global Mall推「夏季運動應援全攻略」 運動服飾7折起

四年一次的世界體壇盛事即將登場，勢必再掀起一波全民運動風，Global Mall線上線下即日起推「夏季運動應援全攻略」，加碼推三大超值好康，從運動穿搭、觀賽配備到打卡抽獎及觀賽必享美食一應俱全，不僅應援運動服飾、影音設備推優惠7折起，指定商品還能搭配「夏季卡有利」刷八大銀行活動期間累計滿15,000元享4%回饋、使用Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿30,000元可享6%回饋。

除了購物優惠，Global Mall今年更為百貨唯一與中華奧會合作，全台八店打造熱血打卡點，邀集大眾一起為中華隊選手加油，活動期間拍照打卡還有機會抽中3,000元環球Online購物金，同時也設置賽事轉播區，並集結超過50家餐飲品牌推買一送一、第二件半價或5折起優惠，讓消費者看賽事還能享好康，一起熱血為選手喝采助陣。

隨著賽事熱度加溫，民眾關注度愈來愈高，根據Global Mall統計，近期運動服飾、大尺寸電視銷售增長近10%，同時看準此股運動熱潮，線上線下即日起至8月11日更網羅多個運動品牌應援商品，包括adidas、Nike、FILA、le coq sportif、New Balance、PUMA、Under Armour等推優惠7折起或是消費滿額享現折，環球Online再加碼推指定運動品牌商品下單再享9折。

除了運動商品享超值折扣，同時8月8日前還能搭配「夏季卡有利」，線上線下刷八大銀行活動期間單店、單卡累計滿15,000元享4%回饋；另於全台八店使用Global Mall聯名卡綁定GMpay消費滿15,000元享5%回饋、滿30,000元可享最高6%回饋，滿足粉絲蒐藏紀念，應援效果更加倍。此外，近期許多消費者為能體驗觀賽高品質，也升級家中影音設備，近期以65吋以上，具智能、高畫質功能大電視最獲青睞，Global Mall也推有超值折扣。

Global Mall今年為百貨唯一與中華奧會合作，全台八店即日起至8月18日於館內設有熱血應援打卡點，提供民眾與支持的中華隊選手合照，無論是羽球、桌球、跆拳道、游泳、體操及射擊等共7位選手，專神的神情與大展身手的運動英姿，提供民眾一次蒐集，同時活動期間拍照打卡，還可兌換電子抽獎券，有機會抽中3,000元環球Online購物金(全台八店各抽出1名)，享好康又能享購物樂。

除了在家中觀賽之外，也可於賽事期間到Global Mall全台八店轉播區看大螢幕轉播賽事，與現場民眾一起加油助陣及歡呼喝采，彷彿一同置身於盛會當中，更有氣氛。同時觀賽必備美食良伴，Global Mall也集結超過50家餐飲品牌推買一送一、第二件半價或5折起優惠，無論是餐廳看轉播適合多人的分享餐，漢堡、炸雞、Pizza、牛排、義大利麵都能享，甚至還推有生啤酒及多款啤酒買一送一，或是在家觀賽必備的零嘴、沁涼飲品等，從可以享飽足的日式咖哩飯、牛肉排堡，或是滷味、炸物拼盤，以及芒果甜點等，讓消費者看賽事享多元好康。同時，Global Mall板橋車站於8月12日前，只要於館內指定餐飲專門店單筆消費滿500元，可獲美食集章乙枚，集滿3枚可兌換限量暢飲酒杯乙個。