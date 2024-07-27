博客來「夏日漫博」5萬種漫畫齊聚 這作品每18秒售出1本

動漫迷們必朝聖的「漫畫博覽會」開展，博客來推出2024年度最大線上「夏日漫博」即日至9月15日，漫畫、輕小說、BL等參展品總數超過五萬種，全面79折起。活動上線以來業績成長幅度將近三成，新刊「排球少年！！magazine 全 (首刷限定版)」開賣當天即創下每18秒售出一本的佳績，人氣系列引爆銷售熱潮。

博客來攜手人氣出版社如東立、台灣角川、尖端、台灣東販、長鴻、蓋亞等聯合推出全書系書展，本次活動不只參展量多，含金量更高，集結年度討論度最高的人氣暢銷系列作品，包括年度爆紅話題《排球少年》、療癒神作《葬送的芙莉蓮》以及熱播戀愛動畫《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》等都推出新作，還有多本新刊，限量特裝、超值特典與實體漫博展同步上線開賣。

博客來2024上半年5個漫畫市場超燃話題大公開，影視化助攻《排球少年》瘋搶熱潮，系列作品銷售逾9萬冊，藤本樹神作《驀然回首》電影改編引發轟動，鳥山明逝世再掀《七龍珠》搶購潮，搖滾樂元素BL、GL作品備受關注。

深獲新世代喜愛的運動競技熱作《排球少年》，自推出以來積累了極高的口碑。今年上映的劇場版《垃圾場的決戰》更是將其人氣推向新的高峰，爆出同溫層，新讀者大增，排球少年系列作品銷售逾9萬冊。東立出版社趁勢推出新刊《排球少年！！10週年編年史》，上市當天即被搶購一空，並登上博客來2024上半年新書榜冠軍，系列相關作品也因此再度翻紅。

《鏈鋸人》作者藤本樹被奉為神作的作品《驀然回首》，在電影改編消息公布後引發社群轟動。年初預告釋出後，其高品質的作畫和動人劇情更是讓粉絲們為之瘋狂，近期正式宣告台灣上映日期，讓粉絲大肆慶祝敲碗成功。

3月初，漫畫巨匠鳥山明的逝世消息震驚全球，眾多一線漫畫家尾田榮一郎、井上雄彥等紛紛悼念。其經典代表作《Dr.SLUMP 怪博士與機器娃娃》、《七龍珠》再度掀起一波搶購潮，粉絲們希望藉此緬懷這位影響世代的大師。

以搖滾樂團為故事主軸，結合音樂、校園、愛情與BL 元素的《GIVEN 被贈與的未來》動畫劇場版上映後憑藉讀者熱情推薦，漫畫原作持續熱賣，最終集5月出版，也讓首日銷售較上一集翻倍成長，擠進2024上半年漫畫暢銷榜TOP10。

GL百合漫畫作品近年來人氣逐漸升高，今年讀者最為推崇的《我在意的對象不是男人》，憑藉搶眼的封面設計和帥氣的女角成為熱作，細膩描寫人際關係並加入搖滾樂元素，成功吸引Z世代讀者。

此外，睽違兩年推出新作的經典BL系列《我讓最想被擁抱的男人給威脅了 9(首刷限定版) 》上市當天就登上即時榜冠軍。從去年紅到今年、每集播出後都有極高討論度的《迷宮飯》，最終大結局近期上市，一口氣推出最後兩集，讓讀者一次收藏！同樣是動畫原作，《藥師少女的獨語》漫畫最新刊首次推出首刷限定版與特裝版，不同限量特典引爆粉絲搶購。7月中電影劇場版剛上映的《藍色監獄》則推出角色書《BLUE LOCK 藍色監獄 角色書 EGOIST BIBLE》，人氣角色情報滿載。值得一提，如松本大洋在創作生涯跨越30年之後連載出版的最新長篇《東京日日２》第二集博客來獨家贈送明信片組，銷量較去年成長兩成，亦是暑假的重量級版品。