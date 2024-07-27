海瑞溫斯頓「勿忘我」、「印記」系列 七夕閃耀銘記

再過不到兩周就將是2024的七夕情人節，有「鑽石之王」之稱的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）於近日發表情人節珠寶與表款推薦，以品牌經典的「勿忘我」珠寶和「印記」腕表，讓情人彼此念念相印、情意綿綿。

「勿忘我」（Forget-Me-Not）系列以典雅的六片花瓣為設計主軸，每一片花瓣都象徵著愛情中的不同面向。而「勿忘我」也無形呼應了七夕情人節中的牛郎織女，雖在空間或地理的遙遠、久久一聚，但兩人情意相通，盟誓堅毅不散。Harry Winston推薦了「勿忘我」（Forget-Me-Not）系列的珠寶，並細分為「日常」、「隆重場合」不同推薦；前者選用珍貴的水滴形切工藍寶石帶來戒指、雙環戒、項鍊等輕巧單品，另有勿忘我Forget-Me-Not系列Lariat鑽石項鍊共鑲嵌177顆水滴形、欖尖形與圓形明亮式切工鑽石總重15.35克拉，將為晚宴派對營造出自信的奢華氣場。

而有別於女表主流的36、33毫米，18毫米則是相當輕巧且古典的尺寸，將情人的心意隨身配戴，不顯沈重並勾掛纏繞起最搶眼的位置。每當手腕抬起翻轉時，Harry Winston的印記（Emerald）系列18毫米腕表，都將讓朋友閨蜜一同分享這份情意，閃耀留念。