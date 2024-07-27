宇峻搶攻漫博會商機 遊戲虛寶大放送
宇峻奧汀正宗《三國群英傳》系列，首款雙世界賽季SLG（策略模擬遊戲）震撼曝光，《三國群英傳-鴻鵠霸業》降肝減課‧真策略！漫博會 Gamers Con 2024今日(7/26)火熱展開，展期至下周一(7/29)；展場帶玩家走入三國，提供多項互動遊戲，誠邀玩家蒞臨參與，體驗遊戲的同時贏取豐厚好禮！
《三國群英傳-鴻鵠霸業》首次與玩家會面，現場有遊戲試玩、展區特色活動、舞台活動，以及貂蟬驚喜現身，本次邀請到人氣Coser扮演四大美人，Dudu 吳若化身貂蟬與玩家一起進行活動！現場更有展場專屬限時活動，待玩家前來一探究竟。
三國群英傳-鴻鵠霸業》參與漫博會 Gamers Con 2024 首次曝光，為慶祝此盛事，官方特別舉辦歡慶抽好禮活動！只需在社群的專屬貼文留言分享，即有機會抽中豐富獎品，獎項含MyCard 1000點、500點及100點。
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