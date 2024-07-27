歷屆之最！ 漫博會首日湧18萬人 台灣原創IP盼突圍

第23屆漫畫博覽會（漫博會）今天第二天，適逢周六活動滿檔、天公也作美，主辦除宣布昨天的參觀人潮超過18萬人，創下歷屆首日最高，更看好接下來展期的參觀人次。中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿表示，看到絡繹不絕的人潮就可以看到市場很有發展性，而今年的特別之處在於，除了國際公司所推出的IP（Intellectual Property），台灣的原創IP也開始做出自己的口碑、被粉絲們喜愛。

歷年漫博會都同步展出「電玩電競產業展」及「電影玩具暨玩具創作大展」，今年也不例外，高世椿說，現場除了動漫迷，也有不少粉絲也是奔著電競遊戲、手遊的人氣IP而來。

今年漫博會特別與米哈遊（HoYoverse）合作發售聯名票，消息一出，即造成廣大回響，而展覽首日，米哈遊所開發的指標性遊戲「原神」、「崩壞：星穹鐵道」也吸引眾多玩家前往其攤位，排隊人潮一度綿延至場外。

高世椿說，除了早已是大眾熟悉的遊戲公司、角色IP，今年也有台灣公司所推出的原創IP受到矚目，其中之一即是宇峻奧汀所推出的「三國群英傳：格鬥版」。

宇峻奧汀董事長劉信說，宇峻奧汀已有30年開發遊戲的經驗，也透過不同的IP累積了兩岸三地的玩家，所以他們今年特別希望將遊戲產品做到多元化的發展，綜合他們的市場評估和玩家意見回饋，推出新作。在漫博會首登場的「三國群英傳：格鬥版」採用最新的 Unreal Engine 5 所開發的多平台格鬥遊戲（PC / iOS / Android），故事背景設定在三國時期，由當時的活躍英雄人物作為遊戲的對戰角色，特色是以 3D 為模式的格鬥場景，並且考驗玩家在武器上的選擇與搭配，此次打造的場景將重現三國經典武將的刀劍對決。

高世椿說，遊戲市場高度競爭，尤其國際公司坐擁知名度和資源，台灣原創IP要在市場突圍並不容易，但也相信，若有更多台灣公司願意投入原創開發，未來一定能在國際市場突圍。