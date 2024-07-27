父親節大餐懶人包 / Sunny Buffet 四人同行、爸爸免費

迎接父親節到來，星飯店主攻餐飲、住房優惠及父親節蛋糕，一站完成，搶攻節慶商機。

●雲朗觀光旗下酒店齊賀 喝到飽送合照

雲朗觀光旗下雲品溫泉酒店於8月1日至8月30日推出指定中式桌菜88折優惠，另加贈聖莊紅酒一瓶，若加購蛋糕亦可享88折優惠。父親節當天至KEN CAN中餐廳及彩雲軒鐵板燒用餐慶祝父親節，爸爸可獲得精釀啤酒喝到飽的福利。此外，雲品於8月8日至8月11日特別規劃飛鏢競賽，將以飛鏢世錦賽的501規則進行比賽，每回合的獲勝者可獲得一瓶埔樂鮮啤，同時舉辦吧檯衝浪活動，凡18歲以上的男性貴賓至大廳酒吧或消夜時段至雲月舫消費，即可獲得8月限定的特調飲品「艾特納火山咖啡、蜜蘋果玫瑰白茶、堅強的父親調酒」三選一。

兆品酒店嘉義即日起至8月31日主打「爸氣食足」饗宴，獻上中式10人份合菜，8,800元起，另贈果汁無限暢飲、用餐紀念合照一組，8月5日前預訂父親節合菜專案，再贈紅酒每桌一瓶。翰品酒店高雄8月1日至8月8日推出包廂桌菜的優惠，10人8,000元+10%起，可享果汁無限暢飲。若爸爸於父親節當天入住翰品酒店新莊，辦理入住時即可獲得紅酒一瓶。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

君品酒店為親愛的父親獻禮，以男士禮服為靈感設計，推出精緻的「紳士老爸」父親節造型蛋糕六吋1,280元，蛋糕主體以巧克力蛋糕結合椰子脆餅，口感溫潤有層次，內餡為巧克力慕斯與熱帶水果凍層層堆疊，一入口巧克力的濃郁及水果的香氣便在口中散開。即日起至8月7日可於雲朗選物官網訂購。

茹曦酒店Sunny Buffet於父親節當天請爸爸吃Buffet，凡四人同行，即可享一位爸爸免費的優惠。

●台北遠東三間餐廳、多國料理慶賀父親節

搶攻父親節孝親商機，台北遠東香格里拉於8月1日起至8月8日，於館內三家美食餐廳包含ibuki日本料理、香宮粵菜餐廳和上海醉月樓，推出父親節限定套餐，精選日本A4和牛、美國菲力牛、波士頓龍蝦等海陸食材，每位2,880+10%元起。活動期間還有多項餐飲優惠活動，於香宮用餐可享優惠價2,880元加購香宮脆皮烤鴨，ibuki日本料理則可享指定酒款85折。

此外，想用蛋糕對父親表達心意，甜點團隊巧思設計兩款造型蛋糕，包含「雪峰愛語」芝麻蛋糕及「橙香背影」千層蛋糕，即日起至8月8日於一樓The Cake Room販售，父親節限定蛋糕每個1,088元起，需三天前預訂。

●福容桃園機捷A8店 「懷舊手路菜」一桌6千起