奧運美食整理包 / 五色、五環、五大洲 創意餐飲齊出

四年一度的奧運會正在法國巴黎開賽，這是巴黎繼1924年奧運後，時隔100年再度擔任東道主，每日新聞激情不斷，各飯店餐廳也祭出多樣奧運餐飲，搭配巨型投影，以及現場加油吶喊聲，氣氛高昂熱烈有如置身賽場。

●台北晶華 艾菲爾鐵塔慕斯、五色甜甜圈甜蜜加油

晶華酒店法籍點心房主廚羅倫(Delcourt Laurent)，準備好各式應景加油甜品共襄盛舉。即日起至8月18日，一樓Regent Gift Shop推出「艾菲爾鐵塔慕斯」、「獎牌榛果巧克力蛋糕」和「五色甜甜圈」三款外賣糕點；azie中庭餐廳則有和法國巧克力名店-Jean-Paul Hévin聯手推出的「巧克力雙人午茶組」；二樓上庭酒廊也有「賽事專屬Happy Hour活動」，點用佐酒小食可享紅白酒、現拉生啤酒、香檳，以及晶華限定臺虎烏龍茶啤酒第二杯半價的優惠。

●六福萬怡 五大洲代表「應援Give me 5」

迎接@@@2024巴黎奧運@@@，坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧，增設150吋超大型螢幕轉播精彩國際賽事。即日起至8月31日同步祭出優惠活動，期間限定推出「應援Give me 5」5杯Shot組調酒飲品，以五大洲特性與代表酒款設計，讓賓客舉杯慶祝應援。每套5杯售價499元+10%，於活動期間拍照打卡，可享當日消費餐食85折優惠。另推出「怡起應援給力拼盤」，精選炸物拼盤搭配沁涼臺虎精釀啤酒組，每套售價999元+10%。以及「啤酒暢飲優惠」每人750元+10%，拍照打卡可再享折扣現減200元。

●台北遠東 浪漫花都、經典法菜向奧運致敬

台北遠東香格里拉即日起於六樓李白居酒廊推出全新主題「戀夏巴黎Summer in Paris」，以巴黎著名地標例如艾菲爾鐵塔、凱旋門結合浪漫街景和絢爛花海為主題佈置，呈現花都的時尚魅力。餐飲則以經典法式佳餚、造型甜點與奧運五環色為靈感的創意特調，向巴黎奧運致敬。像是被譽為人間美味的「法國佩里戈爾鴨肝慕斯」、展現法式料理美學的「法式帝王蟹干貝塔」、最具代表的法菜「羊肚菌油封鴨腿」、經典國民美食「巴黎風味白酒淡菜」、奪目光彩的「奧運金牌」造型甜點等。

●台南遠東 「2024五大洲運動盛會」主題餐點

台南遠東香格里拉「THE MEZZ牛排龍蝦館」即日起到8月11日，周四至周日晚餐期間特別推出「2024五大洲運動盛會」主題餐點，獨家精選歐亞非洲，跨至美洲、大洋洲的「國民料理」，一口氣將五大洲代表的風味美食聚集於餐桌。每道580元至980元＋10%，隨餐另贈賽事主題無酒精調飲乙杯。

●Asia49 「中華隊必勝拼盤」為健兒加油

位於百揚大樓49樓的新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」也不缺席，即日起至8月11日化身高空運動酒吧，限時推出「金牌應援分享餐」，以必勝拼盤、五環特調搭配精彩賽事轉播，一同為中華健兒加油。此外，Asia49也以奧運五環顏色為意象，調製兩組夏日清爽飲品：「五色助威沙瓦」、「五色集氣茶酒」。8月30日前，四人同行用餐，還可參與轉轉樂遊戲，有機會獲得8折優惠。

●新板希爾頓 訂餐打卡送「台法乾坤烤全雞」

新板希爾頓「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，檔期強打頂級奢華的「主廚威靈頓牛排」、鮮美澎湃的「松葉蟹美式海鮮桶」主題餐點，搭乘奧運話題熱潮，7月31日前兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享77折優惠，每人餐價折扣後940元起。此外，「青雅」中餐廳於8月11日前預訂包廂用餐，並完成打卡任務，即贈價值1,680元的主廚特製「台法乾坤烤全雞」。

巴黎奧運期間，只要中華隊贏得金牌，當日用餐享全場85折優惠。

●凱撒飯店連鎖 99元加購星巴客咖啡早餐組

凱撒飯店連鎖也迎合時事力挺中華隊，聯合全台飯店推出住房餐飲優惠活動，即日起至8月31日，住房即享免費贈送「金」牌啤酒或升等「菁」英客房、享特選「迎」賓禮及「銅」板價99元加購星巴客咖啡服務早餐組。

●大倉久和 「2024夏季奧林匹克」選手村菜色上桌

大倉久和大飯店旗下歐風館自助餐廳自即日至8月18日，亦同步推出「2024夏季奧林匹克」主題菜色，由山本主廚一手開發，他還參考了官方公布之選手村料理菜單，例如特別還原突尼西亞的經典料理「地中海風番茄紅醬燉蛋」，還有招牌菜如美國濕式熟成冷藏肋眼鮮切牛排、紅酒燉牛舌、法式燉田螺、俄羅斯酸奶燉牛肉等，近期另新增生猛牛足蟹、兵庫牡蠣等優質海鮮時令菜。