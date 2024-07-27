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東京牛奶起司工房跨海送禮！秋節款、聖代霜淇淋齊開賣

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
玄米柚子聖代。圖/東京牛奶起司工房提供
玄米柚子聖代。圖/東京牛奶起司工房提供

想讓中秋充滿濃濃的東京Style，日本起司甜點品牌「東京牛奶起司工房」今年針對台灣市場推出三款中秋禮盒組，以及10入裝精巧版新組合，即日起在全台新光三越、微風南山、漢神百貨等百貨通路櫃位及官網限定開賣，可以小小滿足粉絲們的秋節心願。

此外，為擴大服務範圍，即日起至8/28同步於高雄統一夢時代購物中心舉辦快閃活動。

今年限定限量的三款禮盒組加一款精巧版禮盒，包括「東京牛奶起司工房起司夾心餅乾禮盒」20入(售價920元)、「東京牛奶起司工房起司夾心餅乾禮盒」25入(售價1,300元)，以及「東京牛奶起司工房起司夾心餅乾禮盒」30入(售價1,380元)三款禮盒。

今年亮點「香草&馬斯卡彭起司夾心餅乾」，也推出10入裝精巧版組合(售價450元)，此為中秋檔期首發上市單品開賣，也同步納入禮盒綜合系列。將大溪地香草混合至餅乾麵團中烘烤，並夾入馬斯卡彭起司及帶有溫和甜味的巧克力內餡，前香後韻絕妙無比。商品數量有限，售完為止。

今年各款禮盒的包裝也很有秋意，以橘紅暖色調為主，另以亮金色系勾勒簡約線條，塑造沉穩大氣兼具美感的風格。

「東京牛奶起司工房」排隊必吃的聖代霜淇淋，也推出全新口味「玄米柚子聖代」，主廚選用清香玄米茶及天然食材特製的玄米柚香冰淇淋、搭配北海道牛奶製成，柚香酸甜與濃郁奶香交織。8/1起在微風南山店、新光三越台中中港店、高雄漢神巨蛋店季節限定販售。

香草&馬斯卡彭起司夾心餅乾10入裝精巧版組合。圖/東京牛奶起司工房提供
香草&馬斯卡彭起司夾心餅乾10入裝精巧版組合。圖/東京牛奶起司工房提供
起司夾心餅乾禮盒20入。圖/東京牛奶起司工房提供
起司夾心餅乾禮盒20入。圖/東京牛奶起司工房提供

東京 牛奶 起司

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