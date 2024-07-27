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颱風過後換心情 歐克佬咖啡、楓康便當「買一送一」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
楓康超市今天(27日)上午10:30起，50個門市便當限量買一送一。圖／楓康超市提供
楓康超市今天(27日)上午10:30起，50個門市便當限量買一送一。圖／楓康超市提供

颱風過後換個心情，歐客佬咖啡歡慶連續2年摘得世界盃虹吸大賽台灣區冠軍，今天起至29日全館咖啡豆、精品掛耳買一送一。另楓康超市風雨送暖，全台50家門市27日上午10時30分起，好康便當全面買一送一。

「世界盃虹吸咖啡大賽」台灣區選拔賽成績揭曉，歐客佬精品咖啡的咖啡師朱紹齊摘冠，將代表台灣參加明年世界盃大賽。

去年此項比賽台灣區冠軍張維欣，今年10月也將代表台灣參加在日本東京舉辦的世界盃虹吸大賽。

歐克佬指出，世界盃虹吸咖啡大賽是由日本精品咖啡協會SCAJ主辦，在2009年擴編為世界級國際賽事，世界咖啡七大賽事之一。每年舉辦虹吸壺大賽，因加熱方式有別於其他沖煮類比賽，增加了沖煮變因，難度更高。

朱紹齊大學時擔任咖啡社社長，畢業後投入咖啡行業。他分享水質對煮咖啡很重要，他調整水溫來降咖啡後段的苦味。

去年台灣冠軍張維欣，除了在門市擔任咖啡師，也任咖啡證照班講師，將前往日本東京挑戰世界盃冠軍。

歐客佬連續獲得台中十大伴手禮抽獎、金口碑獎，又連續2年獲世界盃虹吸台灣區冠軍，即日起至29日連續，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買一送一。

凱米颱風襲台造成各地災情頻傳，楓康超市風雨送暖，全台50家門市27日上午10時30分起好康便當全面買一送一，無論雞腿或豬排便當，2個一組只要59元，每店限量100組，滿滿一大盒便當，有雞腿和排骨二主菜加上其他五個配菜。

朱紹齊拿下2024世界盃虹吸咖啡大賽台灣區冠軍，以純熟技藝與穩健台風摘冠。圖／歐客佬提供
朱紹齊拿下2024世界盃虹吸咖啡大賽台灣區冠軍，以純熟技藝與穩健台風摘冠。圖／歐客佬提供

便當 咖啡 日本

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