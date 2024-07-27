三得利神泡BAR全球8城市同步快閃 台中、台北接力登場

日本頂級啤酒領導品牌「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT 'S」於去年暑假在台限定推出的「神泡BAR」快閃店，超過上萬名消費者共同響應，今年8月2日至9月1日，將於台中PARK2草悟廣場、台北華山1914文創園區接力登場，每日限量販售6款不同風味頂級生啤酒。

三得利神泡BAR「The PREMIUM MALT'S HOUSE」快閃店的設計靈感，源自於日本東京旗艦店，結合「開箱頂級啤酒氛圍」的設計理念，並以代表色深藍色作為主視覺，打造散發高級質感的「神泡酒吧」。今年將在全球8個代表性城市巡迴快閃，包含紐約、洛杉磯、台中、台北、首爾、香港、雪梨、新加坡，都能嚐到三得利頂級生啤酒及獨特「神級泡沫」（簡稱「神泡」）的絕妙滋味。今年將於8月2日晚間七點至九點，舉辦全球同步直播活動，邀請啤酒鐵粉們享受全球零時差的暢飲樂趣。

每日限量販售的6款啤酒包括「三得利頂級生啤酒」、「三得利頂級愛爾生啤酒」、「三得利頂級黑生啤酒」、「三得利頂級黑白配生啤酒」、「三得利頂級釀造者之夢生啤酒」、「三得利頂級神泡Mlíko」。

其中期間限定推出的「三得利頂級神泡Mlíko」，採用啤酒之鄉捷克僅享受啤酒泡沫的喝法「Mlíko」，整杯僅有綿密啤酒泡沫，展現出三得利對「神泡」的自信，是啤酒迷不可錯過的逸品。

此外，凡於三得利神泡BAR「The PREMIUM MALT'S HOUSE」快閃店購買任一款啤酒，即可獲得台灣場次獨家限定的隱藏版神泡拉花，隨機驚喜圖樣，恕不挑款，每日數量有限，送完為止。在快閃店購買任兩杯啤酒，即可獲得限量下酒小點，每日數量有限，贈完為止。

為慶祝快閃店再度來到台灣，只要在活動現場購買任一款生啤酒，於個人社群平台公開貼文中分享現場活動照片、寫下「來杯神泡開啟美好的一天BAR！」，並標記#三得利頂級啤酒，即可獲得「美好的一天BAR刮刮卡」乙張，有機會刮中「免費再來一杯」或是「半價優惠」以及來自日本的限量獎品，讓啤酒控們徹底沉浸在生啤的美味之中。

◎三得利神泡BARThe PREMIUM MALT’S HOUSE快閃店場次資訊

台中場地點：Park 2草悟廣場1樓次入口廣場（台中市西區英才路534號）

台中場時間：8/2(五) 16:00-22:00、8/3(六) 14:00-22:00、8/4(日) 14:00-21:00

台北場地點：華山1914文創園區樹前草地（台北市中正區八德路一段1號）

台北場時間：08/31(六) 12:00-20:00、09/01(日) 12:00-19:00