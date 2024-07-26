第三屆 500Young／黃仁佑自期保持初心、天天努力

長期關心青年倡議、深掘各領域相關議題的新世代《500輯》，於2022年推出首屆聚焦於「90後」青年世代獎項「500Young」，眼光遍及藝術、設計、文學、策展、地方創生、餐飲、影視、音樂、創業，以及今年首度新設之科技創新類，合計10個不同範疇。最終由500輯遴選出10位青年得主，並由青年得主反饋、選出曾影響其志向之「領路人」，雙方在圓夢之旅上、共享榮光。

今日500Young 2024頒獎典禮上，「科技創新」類得主是由和碩董事長童子賢擔任頒獎人，分別頒給獲得「產業革命者獎」的

科技創新類「產業革命者獎」得主、Lypid活優科技創辦人黃仁佑雖未能出席，但由公司同仁、Lypid活優科技行銷經理詹念諠（右）代領，現場並播放一段動容的預錄得獎感言影片。圖／500輯採訪團隊攝影

Lypid活優科技共同創辦人黃仁佑，以及其領路人、路易莎職人咖啡董事長黃銘賢。

雖然未能親臨頒獎典禮現場，但獲得「產業革命者獎」的Lypid活優科技創辦人黃仁佑事先準備好得獎VCR，影片中他表示，「很開心獲得這個獎項，也謝謝評審的肯定與厚愛，一路以來，我覺得我是個很幸運的人，可以遇到非常好的創業夥伴、團隊跟貴人，尤其感謝職涯的『領路人』、路易莎的黃董他給了我很多創業上的啟發、保持初心天天努力的精神，我也會持續地在永續和科技的領域裡耕耘、繼續努力，希望能把更好吃的植物肉帶給大家，並讓世界認識Lypid這個品牌。」

獲得「領路人」獎的路易莎職人咖啡董事長黃銘賢則在上台時謙稱，直到上台領獎時還是不知為何被黃仁佑指名為「領路人」，但黃銘賢表示對自己獲得「科技創新類」的領路人獎「實至名歸」，像是2006年咖啡市場已飽和時，於當年創立的路易莎至今仍能代表台灣至海外拓點，目前路易莎便已在新加坡擁有2間分店，未來更將持續在世界上發展。

他更分享初次和黃仁佑相遇後，黃仁佑很努力改變植物肉油脂的風味表現，想藉此改變社會、讓未來更好，因此雙方很努力讓植物肉可以在路易莎販售，最後更以如珠妙語風趣表示，「如果大家想要嚐一口永續、以及未來的味道，請大家明天趕快到路易莎買一份植物肉。」

#500Young #點亮時代青年才華的光芒獎項 #500Young2024

官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

精品贊助｜Bell & Ross

贊助品牌｜鞋全家福

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康