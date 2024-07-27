鎖定90後 500Young選出創意10傑

邁向第三屆的500Young鎖定「九○後」的Young Power，昨獲獎的青年得主們，一同合影留念。圖／500輯採訪團隊攝影

長期關心青年倡議、深掘各領域相關議題的聯合報旗下青年質感媒體《500輯》，二○二二年推出首屆聚焦青年世代獎項「500Young」，活動今年邁向第三屆，秉持「點亮時代青年才華的光芒獎項」為定位，鎖定「九○後」的Young Power，昨晚在台北一○一獨一文創頒獎，共選出十位各領域青年得主及其「領路人」，藉此看見並聚焦新世代的創意能量。

《500輯》發行人項國寧致詞表示，再過兩個月，聯合報就要滿七十三歲生日，而聯合報在二○二○年時創立了『500輯』，並相繼舉辦了500盤、500碗、500趴等多元活動，其中又數500Young最能與年輕世代連結。

《500輯》發行人項國寧昨致詞特別謝謝領路人，表現了「一個世代傳承最好的典範」。圖／500輯採訪團隊攝影

領路人成世代傳承典範

項國寧隨後也分享500Young獎項特色，指其一是聚焦一九九○年後出生的年輕世代，其二是以各產業卅位傑出評審以推薦名單，其三是雖為十大領域、但不拘一格，讓年輕朋友能在各方面綻放出燦爛火花。他最後更謝謝得獎人在各自領域的發光發熱，也謝謝領路人，表現了「一個世代傳承最好的典範」。

500Young青年得主領域涵蓋藝術、設計、文學、策展、地方創生、餐飲、影視、音樂、創業，以及今年首度新設之「科技創新」類，得主包含設計師何庭安、藝術家陳聖文、策展人林裕軒、演員曾敬驊、音樂經紀人嚴敏、香色Xiang Se主廚邱一中、詩人暨小說家曾馭博、艸非火工作室共同創辦人辛綺、AmazingTalker創辦人兼執行長趙捷平，以及Lypid活優科技創辦人黃仁佑。

科技與文藝界大咖齊聚

出席嘉賓與頒獎人則有台灣大哥大總經理林之晨、和碩董事長童子賢、永豐金控總經理朱士廷、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、誠品集團董事長吳旻潔、飲食作家葉怡蘭、作家馬世芳、北美館館長王俊傑、金馬執委會執行長聞天祥、台灣地方創生基金會董事陳美伶、台灣設計研究院院長張基義等。

永豐金控總經理朱士廷表示，參與500Young「感覺到自己愈來愈年輕」。圖／500輯採訪團隊攝影

永豐金控今年再度擔任共同主辦，由其贊助之「好音樂推手獎／永豐特別獎」由嚴敏獲得。此外首席贊助的麥卡倫威士忌向來在風味上拓展品味新頁，年度的「風味創造師獎／麥卡倫創心前行獎」，由邱一中拿下，並由國際名廚江振誠成為其領路人。

永豐金控總經理朱士廷致詞表示，永豐金控從第一屆到第三屆都參與500Young，每次都帶來全新感受，「讓我感覺到自己愈來愈年輕」。他同時大讚「領路人」獎項延伸出的感恩心情、對社會風氣形塑有正面效益。此外，雙方在「翻轉、串連、共創」理念高度契合；臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘表示，今年是麥卡倫品牌創立兩百周年，「我很喜歡我們今年的品牌講的是『200 Years Young』，我們不管在什麼時間點，都用很年輕、很創新的心態，去看待未來。」

500Young 2024年得主 製表／釋俊哲

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康