第三屆500Young／麥卡倫創心前行獎：用創新心態看未來

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），今年適逢品牌創立200周年，本著「以初心．創未來（The Heart of The Spirit）」的核心精神，連續第三年擔任由質感媒體《500輯》主辦、以發掘90後創意青年為目標的「500Young」首席贊助，將特別獎項「麥卡倫創心前行獎」，頒發給「香色Xiang Se」主廚邱一中。

麥卡倫認為，創新指的不只是方法上的變革，更包含擁有前瞻性思維，「邱一中主廚保留了台灣飲食的核心價值，以嶄新手法創造出全新味覺體驗，相當符合麥卡倫傳承與創新兼具的精神。」

在迎來品牌創立200周年的此刻，麥卡倫更特別以「200 Years Young」，取代「200 Years Old」，不但完美隱喻了麥卡倫奠基在百年的工藝基礎上，以無與倫比的創意思維持續創新，更彰顯出麥卡倫持續以朝氣蓬勃的精神，放眼未來的決心。

台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘表示，今年是麥卡倫品牌創立200周年，「我很喜歡就是我們今年的品牌講的是『200 Years Young』，這個意義在於我們品牌不管在什麼時間點，都是用一個很年輕、很創新的心態，去看待我們的未來。」

台灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘。圖 / 500輯採訪團隊提供。

「邱一中主廚透過他在國外的歷練，融合個人的生命經驗，在料理上創新，這與麥卡倫『200 Years Young』的『以初心．創未來（The Heart of The Spirit）』精神不謀而合，所以今天藉這個機會，把『麥卡倫創心前行獎』，頒發給邱一中主廚。」

在今晚的頒獎典禮後，明日（7月26日）下午一點起500Young將於台北101獨一文創舉辦「青年作主，潮流啟動！」兩場青年論壇，分別以「成為一道光．點亮世界」、「經典技藝·創新展演」為主題，活動為免費入場，場地空間容納人數有限，可在500輯官方網站中報名參加。

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官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

精品贊助｜Bell & Ross

贊助品牌｜鞋全家福

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