IKEA瑞典餐廳「小龍蝦系列」期間限定回歸！ 速食點心「烤焙雞、蝦圈圈」百元有找

饕客們注意！IKEA的超夯美食小龍蝦系列再度回歸，以正宗十三香的「麻辣小龍蝦」、濃郁Q彈的「小龍蝦紅醬焗烤麵」、鮮脆爽口的「百香果小龍蝦沙拉」席捲全台，即日起至9月30日期間限定登場。期間限定美食還有瑞典餐廳的全新品項「紐約客牛排佐紅酒醬」、「植物魚排佐柑橘醬」，以及美食小站新推出肉酸甜可口的「蝦圈圈」，快衝吃一波！

IKEA瑞典餐廳即日起至9月30日期間限定推出3款香味四溢的小龍蝦料理，「麻辣小龍蝦」使用嚴選的13種香料處理，再以麻辣醬做主要調味，透過慢火烹調將醬汁慢慢收入蝦肉中，保留彈牙肉質，售價199元；以酸甜的蕃茄紅醬為基底的「小龍蝦紅醬焗烤麵」，肉質Q彈的小龍蝦及義大利麵加入多種蔬菜及豬肉、牛肉拌炒，最後鋪上莫札瑞拉起司，以烤箱高溫烘烤，香氣濃郁，原價249元，8月1日至8月31日卡友優惠價219元；夏日必吃的「百香果小龍蝦沙拉」以新鮮脆口的綜合生菜，搭配百香果汁、柳橙汁及水果醋調製而成的酸甜醬汁，清新爽口，售價149元。

除了熱門的小龍蝦系列外，IKEA即日起至9月30日也推出多款美食新品，喜歡大口吃肉的首選「紐約客牛排佐紅酒醬」，售價429元；還有專為蔬食者打造的「植物魚排佐柑橘醬」，植物魚排經高溫酥炸、外酥內軟，搭配由白米、青花菜米、洋蔥、胡蘿蔔、香菇炒製而成的青花菜炒飯，醬汁選用由柳丁原汁搭配韓國蜂蜜柚子茶調製的柑橘醬，為無肉飲食添加風味，售價199元。

暑假時光如果想要到IKEA外帶點心與親友一起享用，首推美食小站的「烤焙雞」，使用嚴選腿排肉，經過高溫烘烤鎖住肉汁，外皮酥脆肉感十足，售價65元。即日起至9月30日期間限定的還有造型吸睛的「蝦圈圈」，以ASC水產養殖認證的新鮮蝦子製成，口感彈牙多汁、外皮金黃酥脆，搭配富有洋蔥及酸黃瓜香氣的塔塔醬，同樣只要銅板價65元就可享用。