第三屆 500Young／陳聖文與領路人吳明益：以作品相遇

2024年第三屆「500Young」藝術類「藝術永續感」獎項青年得主為陳聖文，從由誠品集團董事長、誠品畫廊藝術總監的吳旻潔手中接下獎座後表示，他很感謝能有此機會站在台上讓更多人看到，「用藝術講環境、甚至講永續，好像力量很微薄，但我自己沒辦法用很衝撞、很直接的方式去跟所有人表達自己的主張；用藝術這樣很軟性、很私人的語彙去分享自己的觀察，我覺得我現在能夠做到、也期待期待自己能夠做得更好的事情。」

他在台上感性地回想起兩年前去彰化和美做創作田野調查時發生的一段小插曲。和美不僅是台灣很重要的台灣稻米生產地，也是台灣五金加工業重鎮，不過早期經濟發展時有很多五金工廠的排水設施並不完善，所以很多電鍍五金廢水進入河川和稻田，以至於後來發生了鎘米事件，至今仍是台灣土地污染最嚴重的地區。他在土地管制區採集時遇到在收成香菜的農民，並熱情分享他的收成作為見面禮，其實農民所租用的土地是政府規劃不能耕作的區域，「我並沒有跟他說我知道的這些事。這種人跟人之間的關懷，是我當下很珍惜、也非常感動的。我同時感到，我們對土地的破壞的影響持續都在，許多人一直生活其中，並不知發生什麼事情。如今的我有能力去發現這件事並多說一些話，我覺得很榮幸。」

他認為，書寫作品同樣深刻關懷台灣的作家吳明益，透過作品啟發了他的藝術創作，是為他的領路人。吳明益教授雖未能到場參與頒獎典禮，但他也特別錄了一段影像，表達他對於被藝術家陳聖文認為是「領路人」的感動心情，「很感謝身為藝術家的陳聖文，能夠認為我身為文學作者的作品，能對他有所激勵、有所刺激。這是一個最純淨、高尚、純粹的讚許，我覺得非常感動，因為我們之間既沒有前輩和後輩之間的提拔關係，我們也從未通過一句話、寫過一封信，我們是完全的陌生人。」

吳明益也提到他年輕時，針對年輕人創立的獎項較少、因此特別肯定「500Young」獎項鼓勵新世代的傑出人才能的宗旨。他在影片中也特別向陳聖文喊話，希望有一天能再度於作品中相遇：「最棒的事情是，如果有一天我們還是不認識，而我們的作品有互相影響了對方，包括我這次因為這個獎項的關係有機會看到陳聖文的作品，感覺到一種相對的激勵。他的作品也啟發了我，我也希望有機會我的作品能回應陳聖文的創作。」

長期耕耘青年倡議、深掘各領域議題的質感媒體《500輯》，自2022年開始針對以1990年後出生的青年頒發「500Young」獎項，鼓勵年輕世代發揮靈感哲學與高行動力，成為台灣社會上的重要存在、賦予時代全新面貌。今年活動盛大邁入第三屆，獎項遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、創業、地方創生及今年新增的科技創新類共10個領域，選出同時具備出色表現與未來發展性的10位青年得主。延續活動的一大特色，獎項設計了世代交融的環節，請青年得主自主選出曾經影響他們的領路人，讓在築夢道路上啟發了他們的人同享榮耀。

#500Young #點亮時代青年才華的光芒獎項 #500Young2024

官網：https://udn.com/500young

主辦單位｜500 輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

精品贊助｜Bell & Ross