第三屆500Young／「風味創造師」邱一中：勇敢追夢

由質感媒體《500輯》主辦、發掘90後創意青年的第三屆「500Young」頒獎典禮今天登場，由今年8月才剛剛要滿30歲的「香色Xiang Se」主廚邱一中（Steve Chiu），成為本屆餐飲類「風味創造師獎」得主。國際名廚江振誠雖從未與邱一中共事，卻是邱一中主廚生涯中極具啟發性的「領路人」。

邱一中首先感謝江振誠寫下《初心》這本書，「讓當時還是一個學生、非常迷惘的我，能有勇氣到海外追夢。」

「我也感謝當初的自己，能咬牙在星級餐廳高壓的工作環境下，能堅持下去。」邱一中曾於美、澳工作，有豐富的海外從業與遊歷經驗，身為藏族女婿的他，對藏區風味也有涉獵，使他的菜品創作獨樹一格，擁有更寬闊的跨國視野與文化底蘊。

「因為想家了，所以我決定回來台灣，我想用更多的在地元素，融入到自己的菜餚裡，希望大家透過我的手藝，看到不一樣的台灣。」自2020年起，邱一中帶領「香色Xiang Se」徹底轉型為Fine Dining餐廳；在2023年時，「香色Xiang Se」更得到《臺灣米其林指南》青睞，列入該年度的「新入選」餐廳，也讓邱一中成為國內最具有摘星潛力的青年主廚之一。

獲得「領路人」獎項的國際名廚江振誠，一上台就讓全場忍不住發笑：「我覺得這個獎對我來說很特別，因為第一次我領一個獎，是跟我沒有太直接的關係的。」

雖然未曾與邱一中共事，但江振誠對邱一中的欣賞，卻溢於言表：「能夠像Steve這樣，很有自己的想法，在料理裡面，你會看到他具有一般時下的餐廳所沒有的那種成熟跟內斂，讓我印象很深刻。」

江振誠表示，當他第一次去「香色Xiang Se」吃飯的時候，「我就覺得他是一個很不一樣的年輕人，是有想法、不隨波逐流的一個料理人。從他參加San Pellegrino年輕廚師亞洲區決賽的時候，我就有一直在遠遠的關注著他的創作，真的很不一樣。」

江振誠認為，這個時代所謂的「傳承」，「已經不再是我們手把手地把我們所會的東西交給下一代，而是我們怎麼幫他們打開眼界、打開創造力，讓他們能在一個不同的時空，看到更好的東西，看到美的東西，讓他們看到一個不一樣的世界。對我來說，這就是『傳承』。」

國際名廚江振誠親自出席領獎。圖 / 500輯採訪團隊提供。 本屆500Young餐飲類「風味創造師獎」得主「香色Xiang Se」主廚邱一中。圖 / 500輯採訪團隊提供。

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