第三屆 500Young／吳旻潔：台灣充滿啟發與人文關懷

長期耕耘青年倡議、深掘各領域議題的質感媒體《500輯》，2022年起針對1990年後出生的青年頒發「500Young」獎項，鼓勵年輕世代賦予時代全新面貌。今年活動盛大邁入第三屆，獎項遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視、策展、創業、地方創生及今年新增的科技創新類共10個領域，其中藝術類「藝術永續感」獎項青年得主為陳聖文，由誠品集團董事長，也是誠品畫廊藝術總監的吳旻潔擔任藝術類頒獎人。

吳旻潔表示，「500Young」獎項在多元的面向下連結的台灣的年輕世代，更扎根環境與土地。她說，台灣的環境充滿啟發與人文關懷，有「俠之大者」如今天一起出席擔任頒獎人的華碩集團共同創辦人童子賢董事長，考量到不光是經濟發展更涵蓋台灣未來自然景觀、農漁環境這樣成大事業者；也有透過作品表達情懷、感動眾人的藝術家，如這次摘下藝術「藝術永續感」獎項的陳聖文。

1993年出生於台中的陳聖文曾表示刺繡對他來說是一種修補縫合，透過針線刺繡讓無用廢棄物重生，來表達他對這個土地環境的關懷。「我感覺他對台灣的情感是非常纏綿但又理性的，」吳旻潔說，「看他的作品和創作歷程，都會讓人感到很安靜、被他的細膩和執著所感動。」

誠品集團董事長、誠品畫廊藝術總監吳旻潔擔任藝術類「藝術永續感」獎項頒獎人。圖 / 500輯採訪團隊提供

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官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

精品贊助｜Bell & Ross

贊助品牌｜鞋全家福

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