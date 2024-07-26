第三屆 500Young／空山祭策展人辛綺：龍崎真的不一樣

由長期耕耘青年倡議、各領域議題的質感媒體《500輯》所舉辦的「500Young」，今年活動正式盛大邁入第三屆。「500Young」以1990年後出生的青年作為主角，獎項遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視等共計10個領域，不僅評選各領域表現出色且具有未來發展性的10位青年得主，同時也融入世代交融的環節，讓得主選出在自己的逐夢道路中具有啟發意義的「引路人」，讓兩人共享榮耀。

本屆的地方創生類「地方新生命獎」，今年由艸非火工作室共同創辦人⾟綺拿下。1993年出生的辛綺，從台南月津港燈節起步，曾受時任台南市政府文化局局長邀請擔任「龍崎空山祭」策展人。其中以「光洞」鐘乳石洞的視覺核心，更勇奪德國iF設計獎文化展覽類殊榮。

辛綺領獎時表示，其實「創作」才是我們的本行，但是龍崎幫助我們的成長實在是太多太多了，感覺自己在龍崎好像獲得一個很重要的使命。「感覺很開心，5年後的龍崎真的有變得不太一樣。」辛綺表示，其實在過去，龍崎是一個抗爭十幾年垃圾掩埋場的地方，也是台南人口最少的地方。不過過了5年的空山祭，去年竟然開了第一間的7-11，今年還開始龍崎地質公園的計畫，其實都是需要超級多人的努力才能夠達成，過程真的很辛苦－「不過被大家遺忘的『龍崎』，這個名字終於被找回來了！」辛綺也表示，希望未來台灣有更多的地方，可以像龍崎一樣，把這些過去的能量都挖掘出來或者新生，那空山祭就是不空的。

被選為引路人的陳雋中，本身也是艸非火工作室共同創辦人。陳雋中登台時表示，「『領路人』其實就是路人。只要有人跟你問路，你就變成引路人了。所以人人都是引路人。」

地方創生類「地方新生命獎」得主⾟綺（右）、引路人陳雋中。圖／500輯採訪團隊攝影

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官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

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