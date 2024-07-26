第三屆500Young／10領域新銳「不拘一格」 領路人體現世代傳承最好典範

長期關心青年倡議、深掘各領域相關議題的新世代《500輯》，於2022年推出首屆聚焦青年世代獎項「500Young」，並以「點亮時代青年才華的光芒獎項」為定位，活動今年堂堂邁向第三屆，並於台北一○一獨一文創舉行頒獎頒典禮，選出10領域之得獎人與其領路人，聚焦新世代的創意能量。

《500輯》發行人項國寧首先感性表示，颱風天剛走、留下了一個潮濕的尾巴，因此謝謝所有參加500Young頒獎典禮的來賓。再過兩個月聯合報就要滿73歲「生日」，而聯合報也是在2020年時創立了「500輯」，並相繼舉辦了500盤、500碗、500趴...等多元活動，而其中又數500Young最能與年輕世代連結。項國寧繼而分享了500Young的多個特色，其一是聚焦1990年後出生的年輕世代，其二是以各產業30位傑出評審以推薦名單，其三是雖為10大領域、但「不拘一格」，讓年輕朋友能在各方面綻放出燦爛火花。項國寧最後更謝謝得獎人在各自領域的發光發熱，也謝謝領路人，表現了「一個世代傳承最好的典範」。

《500輯》發行人項國寧。圖／500輯採訪團隊攝影

2024年的500Young青年得主領域涵蓋了藝術、設計、文學、策展、地方創生、餐飲、影視、音樂、創業，以及今年首度新設之科技創新類，合計10個不同範疇，得獎主包含設計師何庭安、藝術家陳聖文、策展人林裕軒、演員曾敬驊、音樂經紀人嚴敏、香色Xiang Se主廚邱一中、詩人、小說家曾馭博、艸非火工作室共同創辦人辛綺、AmazingTalker創辦人兼執行長趙捷平，以及Lypid活優科技創辦人黃仁佑。

出席嘉賓與頒獎人則有500輯發行人項國寧、台灣大哥大總經理林之晨、和碩董事長童子賢、永豐金控總經理朱士廷、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘、誠品集團董事長吳旻潔、飲食作家葉怡蘭、作家馬世芳、北美館館長王俊傑、金馬執委會執行長聞天祥、台灣地方創生基金會董事陳美伶、台灣設計研究院院長張基義、聯合報系執行長黃素娟與聯合報系營運長孫志華皆到場出席。

永豐金控今年再度擔任共同主辦，由其贊助之「好音樂推手獎／永豐特別獎」則由音樂經紀人嚴敏獲得，此外首席贊助的麥卡倫威士忌則向來頻頻在風味上拓展品味新頁，年度的「風味創造師獎／麥卡倫創心前行獎」，則由香色Xiang Se主廚邱一中拿下，並由國際名廚江振誠成為其領路人。

葉怡蘭頒獎給邱一中主廚。圖／500輯採訪團隊攝影

朱士廷上台時首先幽默表示，永豐金控從第一屆到第三屆都參與了500Young，每次參加都帶給他很新的感受、也讓他感覺到自己越來越年輕，引起台下一陣掌聲。他並大讚500Young機制中「領路人」獎項延伸出的感恩心情、對社會風氣形塑有其正面效益。而之所以持續與500Young合作，正因為雙方在「翻轉、串連、共創」的理念高度契合；像是永豐金控的「翻轉金融、共創美好生活」即吻合了「翻轉」，此外金融的服務就是「串連」每一個人，「共創」則因很多事需要共同才能成就，最後並恭喜所有的得獎者，也感謝所有的領路人與辛苦的評審。

永豐金控總經理朱士廷。圖／500輯採訪團隊攝影

#500Young #點亮時代青年才華的光芒獎項 #500Young2024

官網：https://udn.com/500young/

主辦單位｜500輯

共同主辦｜永豐金控

首席贊助、指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

精品贊助｜Bell & Ross

贊助品牌｜鞋全家福

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康