全家便利商店APP「隨買跨店取」週年慶開跑！百項商品5折起　再抽萬元儲值金、一年份Let’s Café

全家便利商店以滿足消費需求為目標，會員APP「隨買跨店取」自2017年推出迄今，每月超過上百萬人次使用，為1,800萬會員最常使用的招牌服務。為歡慶「隨買跨店取」服務上線滿7年，「全家」宣布即日起至8月20日「隨買跨店取」週年慶正式開跑，推出「百項商品5折起」及「抽萬元Fami錢包儲值金」兩大好康活動，與會員們同歡慶。

為滿足會員多元的消費情境，「全家」APP「隨買跨店取」不僅販售咖啡、鮮食、飲料、生鮮、日用品等逾300款商組，更具有「會員專屬優惠」、「彈性取貨機制」、「親友轉贈共享」三大特色，成為APP最熱門服務。「隨買跨店取」依照會員個人消費偏好所推出的「唯你獨享」，以及透過固定日期的商品優惠打造「會員節日」，讓會員可以享受專屬優惠；另有「預約取」提供商品預約後於指定日期到店取貨服務、每月自動續訂免重新下單的「訂閱制」；更推出簡單即可轉贈、共享親友的便利功能，提供會員優質的消費體驗，藉此加深會員黏著度，打造完善的會員生態圈。

根據「全家」銷售數據顯示，隨買跨店取最熱銷前三名品項依序為Let’s Café、Fami!ce霜淇淋與鮮乳。

適逢「隨買跨店取」服務滿7週年，「全家」即日起至8月20日推出週年慶活動，共有兩大好康：天天百項商品享5折起優惠，包含熱銷FamiCollection飲品、冰品、零食、泡麵、甜點等，每週更新不同品項，最低可享買1送1超值好康；消費再加碼抽萬元「全家」Fami錢包儲值金，以及一年份「全家」明星商品，囊括Let’s Café中杯美式或拿鐵、Fami!ce霜淇淋。

不僅如此，「隨買跨店取」亦成為會員行銷最佳平台，不論是根據消費者購買記錄，推估消費者需求所推出的「唯你獨享」精準行銷優惠，可讓會員擁有獨一無二的優惠品項，或是每月固定打造「專屬節日」，如每月1號「全盈會員日」使用全盈+PAY支付享特濃咖啡買3送3、6號「Let’s Café好咖日」享Let’s Café單品咖啡買6送6，以及8號「一起喝茶8」私品茶買2送1，透過「隨買跨店取」平台與行銷優惠機制的結合，虛實並進提升會員黏著度，成為消費者不可或缺的生活日常。

為讓會員們輕鬆與親朋好友分享商品，「隨買跨店取」推出「轉贈」與「共享」兩大分享服務，成為最大特色亮點功能。觀察會員使用行為，發現商品轉贈筆數一年超過上億次、平均每月近200萬個商品被轉贈，顯見「隨買跨店取」已成為日常與親友分享交流的管道；而去年所推出的全商品開放共享功能，上線後即受到會員的高度迴響，約1成被共享者後續會自行購買「隨買跨店取」商品，帶動「隨買跨店取」服務突破500萬會員使用，相當於全台每4人就有1人使用，讓「全家」APP成為最便利的生活服務平台。