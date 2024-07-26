迎奧運！全國電子夏日加碼　限時10天指定四大家電9折

迎接奧運賽事，全國電子推出一系列應援活動一起為選手加油，7月27日至8月5日指定四大家電9折，完成家電安裝再送10,000元筆電購物金，購買指定氣泡水機單筆滿3,500元送中華隊應援收納袋，數量有限送完為止。

近期天氣總是高溫多雨，氣候多變直接考驗到家中的各式家電是否給力，不管是想要挑選能完美調節溫度與濕度的變頻空調、計畫添購一台可遠端啟動智能烘乾的洗脫烘設備、或是想要換台高畫質大尺寸電視為奧運喝采，汰舊換新家中的老舊機種現在正是時候，冰箱、空調再享政府補助最高5,000元。

父親節即將到來，即日起至8月8日到全國電子購買電鬍刀商品，單品滿5,000元並登錄發票，就有機會抽中超狂豪禮「LG 65型4K AI語音物聯網QNED電視」或「MSI R5 RTX2050筆電」，眾多抽獎品項還包括Dyson吹風機、全國電子會員點數2,000點、TESCOM負離子吹風機等。

此外，即日起至8月8日購買電鬍刀單品滿5,000元即享30期0利率，指定機型電鬍刀還有各種滿額贈好禮，最高可選Dyson V8吸塵器、Panasonic nanocare吹風機、象印IH電子鍋、APPLE iPad 9平板，更有最搶手的PS5光碟版主機可加價換購。活動期間還可參加「父親節電鬍刀超級拉霸」，天天抽，天天玩，多種滿額現折獎項，先搶先贏。

全國電子攜手信義房屋，即日起至2025年7月31日針對已成交客戶可至信義房屋APP或網站會員專區票券匣登錄後領取「全國電子6,000元揪感心成家3C家電購物金」，可用來選購折抵電視、空調、冰箱、數位3C、洗衣機與廚衛等多項實用家電，更享有全國電子一貫最安心的配送、安裝與服務。

全國電子開學喜迎新機，即日起至9月30日ASUS、ACER指定款AI筆電最高省5,000元，再送延長保固1年，購買Microsoft 365（市價2,190元）贈送同額筆電購物金（購物金限購買RTX3050顯卡以上筆電適用，Apple品牌除外）。