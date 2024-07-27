到底要買哪一台？網議「吸塵器」、「掃地機器人」挑選要素大評比



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「掃地機器人vs吸塵器」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於掃地機器人及吸塵器的看法為何。

每戶家庭幾乎都有定期打掃的習慣，隨著掃地機器人和吸塵器的上市，清潔過程變得更有效率。然而，針對不同的空間和需求，適合使用的清潔機器也不盡相同。到底應該買「掃地機器人」還是「吸塵器」，讓我們一起來了解網友們各自的想法吧！

到底要買「吸塵器」還是「掃地機器人」？網揭：這幾點要注意！

▲ 掃地機器人vs吸塵器 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「掃地機器人vs吸塵器」的相關話題討論，可以發現「掃地機器人」受到不少網友青睞，而其優勢之一在於許多人認為掃地機器人讓居家清潔變得更便利。

便有多位網友在社群上分享自己購入掃地機器人的使用體驗，表示「用過（掃地機器人）之後就回不去了」，除了下班回家一打開應用程式就可以確實讓機器人清潔環境，有些掃地機器人的程式設計更可以讓使用者遠程檢視清掃過程，智能又便利的設計讓不少網友都直呼是「解放雙手必用」的智慧家電。

此外，也有人認為掃地機器人更適合「大坪數、擺設較少」的居家空間，不少網友也表示相較於吸塵器，掃地機器人在清掃大空間的環境時更有效率，就有網友分享自從購入了掃地機器人後，「手動打掃時間從以往每個星期要花上半天，現在大概一個月才做一次」，直言掃地機器人能有效降低自己日常生活中手動清掃的頻率，挪出更多時間處理其他家務。

而另一派網友推薦使用吸塵器的原因，除了吸力強、能徹底清潔深層灰塵的特點，還提到說相較於掃地機器人，吸塵器更能夠確實清理到家中的「邊邊角角」。

除此之外，也有網友認為吸塵器更適合「有分層或是階梯」的居住環境，且在清掃完地面也可以更換吸頭清潔家具如「沙發的縫隙、衣櫃」，表示對於較為複雜的居家空間，吸塵器會是更適合的選項。

你比較想購買掃地機器人還是傳統吸塵器呢？無論是選擇哪種都有各自的考量，最重要的是提前了解它們各自的功能和特點，以及根據自己的生活習慣和實際需求來決定，才是更有效率的完成家庭清潔。若你仍猶豫不決，不妨參考看看網友的想法，為自己購入一台最適合居家環境的清潔機器吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「掃地機器人vs吸塵器」相關討論則數。

觀測期間：2024/04/10-2024/07/10，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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