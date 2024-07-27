炎炎夏日怎麼穿？網推9大單品搞定夏季穿搭



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「夏季穿搭單品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的夏季穿搭單品聲量排行。

台灣夏季酷暑難耐，熱辣的天氣讓人一踏出冷氣房就汗流浹背，也讓不少民眾苦惱該如何「穿搭」才最輕便又有型。本次我們便蒐集了網友們推薦夏季衣櫃裡一定要有的9件單品，一起來看看吧！

「洋裝」一套搞定涼爽又方便 「BraTop」讓人擺脫內衣束縛網呼：夏日救星

▲ 網友熱議TOP9夏季穿搭單品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路上關於「夏日穿搭」話題的討論，發現在眾多常見的單品中，最受網友熱議的就是「洋裝」，網友紛紛直呼「洋裝真的是夏天必備」、「夏天就是要穿洋裝才涼啊～活動方便又很舒服」、「春夏出遊最適合來件碎花洋裝了～拍起照片上相又很襯膚色！」，更直言夏季是「一年四季中最適合洋裝的季節」。

也有網友分享自己的穿搭撇步，指出洋裝穿搭的重點在於「配件色系的一致」，例如以米白色洋裝搭配鄰近色系的項鍊、領巾，不但整體色調和諧，更顯得層次豐富，無論到戶外踏青或在室內活動都能「一套搞定」。

而「背心」也是許多網友點名夏日絕對少不了的單品之一，舒適又涼爽的特性讓民眾大讚「我可以每天穿背心+短褲出門」、「背心真的好穿搭，做內搭或是單穿都可以很好看」。

其中，「BraTop」更被不少女性網友譽為「夏日救星」，表示「真的很方便，穿上它就可以不用另外穿內衣」，甚至有網友打趣說道「這輩子大概離不開BraTop了」， 直言BraTop讓人得以擺脫「內衣束縛」，兼顧了功能性與美觀，是夏季必須入手的穿搭好物。

另外，短袖「襯衫」、「T恤」也是夏日必備的基本款，便有網友分享不同款式襯衫的實穿心得，提到如「冰絲涼感材質的雪紡襯衫，不易皺省去燙衣服的時間」、「開襟設計的古巴領襯衫，單穿搭配一條簡約的鏈條項鍊就很好看」等等，認為「（襯衫）有領子穿起來帥氣度就是會加分不少」。

而市面上的T恤選擇多元，不少網友分別推薦「寬鬆的落肩版型穿起來有種隨性慵懶的氣息」、「素面V領也很有設計感」、「想要展現身材曲線，一定要來件合身不緊身的短版上衣」，可根據自身喜好與審美入手喜歡的款式。

你是否也有一套自己的穿搭公式呢？如果缺乏每日穿搭的靈感，不妨多加參考網友分享的貼文、入手幾樣百搭單品，在這個夏天穿出屬於自己的風格吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「夏季穿搭單品」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/18-2024/06/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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