高雄洲際酒店與LEXUS跨界聯名 推暑期試駕住房專案
高雄洲際酒店首次與知名汽車品牌LEXUS合作，自8月1日至8月31日止，推出獨一無二的暑期聯名住房專案。入住此專案，賓客不僅能體驗到LEXUS嚴選車款的駕駛樂趣，還能享受限量奢華的主題套房服務。
此次高雄洲際酒店與LEXUS的跨界合作，主要為賓客提供奢華與永續的旅宿體驗。LEXUS主題套房擺放LEXUS舒適抱枕、MONTY拿鐵對杯組、《定格．此刻》Moment: The Lexus Photobook攝影集，讓賓客在入住期間增添生活靈感，加上沉浸在由純天然薰衣草、檸檬、百里香、柑橘成分調配的LEXUS專屬香氛，為整個旅程更添舒適、放鬆心靈。
此外，賓客除了有房內主題迎賓小點外，還可享受經典自助早餐及洲際行政酒廊使用權，並帶回LEXUS旅行收納袋四件組及品牌精選白酒多項禮遇。
而入住期間，賓客可試駕LEXUS熱銷指定車款，感受品牌駕駛魅力，讓賓客安心駕駛豪華汽車，輕鬆遊歷南方港灣之都。
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