快來打卡！變身冰沙、淋醬「可爾必思快閃店」強勢回歸

睽違一年，來自日本的清爽系乳酸菌飲料品牌「可爾必思」限定快閃店「Peace你的渴！」強勢回歸北車。今年加大容量、添加果丁讓口感層次再升級，並推出冰涼暢快的獨家新品「可爾必思」乳酸菌冰沙，以及首創冰棒外型的 QQ麻糬鬆餅佐「可爾必思」淋醬清爽新登場，7/27(六)至8/25(日)限時開賣。

快閃店嘗鮮新品推薦No.1「可爾必思乳酸菌冰沙」，暢快透心涼。暢飲特調和冰沙的同時，「可爾必思」快閃店2024年驚喜推出限定甜點品項「QQ麻糬鬆餅佐可爾必思淋醬」，清爽可愛的冰棒外型相當吸睛，鬆餅QQ的麻糬口感沾上特調的「可爾必思」淋醬，讓味蕾蹦出美味新火花。

此外，響應環保公益，快閃店提供限量「可爾必思」環保提袋供消費者自取，拿取提袋的同時也邀請消費者進行樂捐幫助台灣孩童，最後將集結大眾的愛心樂捐給兒童福利聯盟。

「可爾必思限定快閃店」視覺延續標誌性的可爾必思水玉圓點，透過藍白色系呈現清涼、輕快氛圍，同時，也以「五感體驗」為概念，包含現場等候飲品時可聽見「可爾必思」主題曲及飲料調製冰塊碰撞聲，拿到飲料時直接感受冰涼觸感、嗅聞到的酸甜香氣及味蕾嘗到的初戀滋味。

快閃店營造滿滿日式氛圍，除了店員披上日式服裝以「いらっしゃいませ (歡迎光臨)」迎接，現場也布置陳列包括可爾必思歷史牆、復古創作海報，以及祭典感十足的燈籠牆，濃厚日式風情。即日起，凡到店拍照並到「Happy可爾必思」官方粉絲團參加活動，即可抽獨家好禮。

快閃店資訊 日期：2024/7/27(六) 至8/25(日) 時間：11:00~21:00 地址：台北市中正區開封街一段8號1樓