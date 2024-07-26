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粉絲還在等什麼？ 愛金卡推全新林襄票卡夾及鑰匙圈icash2.0

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
林襄皮革鑰匙套icash2.0。圖／愛金卡公司提供
林襄皮革鑰匙套icash2.0。圖／愛金卡公司提供

統一超（2912）旗下愛金卡公司近期與啦啦隊女神林襄合作拍攝全新icash Pay形象影片，影片一上架隨即在社群媒體造成話題，為旗下服務icash Pay帶來一波聲量，愛金卡公司趁勝追擊，宣布推出兩款林襄專屬票卡夾及鑰匙圈icash2.0造型卡。

身為擁有百萬粉絲的啦啦隊女神，林襄每一次登場應援，總是受到許多球迷朋友喜愛，而愛金卡公司這次為了方便球迷朋友前往球場幫林襄加油打氣，特別設計推出全新「林襄-票卡夾icash2.0」，卡片以林襄甜美笑容為封面設計，粉紅色調視覺加上林襄簽名字樣，隨卡附贈一個多功能球票套夾，正面夾層可提供球迷收納球賽入場門票，背面除了可放置icash2.0卡片外，更設計拉鍊夾層可收納零錢小物，相當方便。

另一款全新「林襄-皮革鑰匙套icash2.0」，除了icash2.0以充滿魅力的林襄為卡面，背面更貼心印上簽名字樣，而鑰匙套配件採用皮革質感製作，除了可將鑰匙收納，更可將icash2.0卡片放進鑰匙套中，鑰匙套正面特別設計將中央以愛心形狀挖空。

啦啦隊 林襄

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