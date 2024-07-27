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「梵谷：尋光之路」原畫珍稀自荷蘭轟動來台 逝世134年週年紀念展出
今夏台灣將驚艷迎來世界級規格的西洋畫展！以嶄新格局展出世界知名的後印象派畫家─文森．梵谷（Vincent van Gogh）真跡畫作，讓台灣民眾無須遠赴海外，即有機會至富邦美術館親炙藝術史上最絢麗奔放的色彩。
2024年7月29日正逢梵谷逝世134週年，全球藝術愛好者追念這位偉大藝術家之際，富邦美術館與聯合數位文創共同主辦的「梵谷：尋光之路」將於8月24日轟動登場，特展由珍藏梵谷畫作兩大重鎮之一的荷蘭庫勒穆勒美術館借展來台，包含大家所喜愛也是特展重點作品的「自畫像」、巴黎時期以高彩度顏料強調光線型態的《餐廳內》、《日落時柳樹》、《柏樹圍繞的果園》等，與數張臨摹勞動階級人物的炭筆素描，共25幅梵谷精品畫作都將在此次特展中精采亮相！
本次特展三大展區聚焦梵谷不同時期對「光」的探索，由創作之初，到前往法國時期，至繪畫風格臻至成熟之境，是一場讓觀展者在不同的時空背景下，巡禮畫家心靈的藝術之旅。預售票、商品套票優惠至8月23日止，購票請上富邦美術館、udn售票網，或撥打客服專線：(02)2649-1689#1（週一至週五09:30~17:00）。
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