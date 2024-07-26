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今夏必看！「怪獸與大自然的奇幻世界」特展 魔法與知識融合豐富內容好評展出中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，目前於台北中正紀念堂盛大展出中。圖/聯合數位文創提供
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，目前於台北中正紀念堂盛大展出中。圖/聯合數位文創提供

今年夏天來趟魔法與知性之旅吧！「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，目前於台北中正紀念堂盛大展出中！現場除了有大量來自英國空運來台的珍貴文物外，展覽現場也完整還原在倫敦首度展出就造成轟動的規模及內容，包含《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中出現的部分道具，以及大英自然史博物館精挑細選珍貴館藏，都將原汁原味呈現在在大家眼前。

本次展覽將《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的部分道具、原創藝術作品、模型等，與大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏並列展示，現場不僅有《哈利波特》電影中出現過在路平教授辦公室的龍頭骨，同時還能欣賞到真實存在、以霍格華茲命名的霍格華茲龍王龍骨，以及啟發爆角怪誕生的超巨大生物化石角、獨角鯨長牙、印度岩蟒等珍貴展品，都能在展場內看到！絕大部分展品都是首次在台亮相，不用飛到英國就能近距離欣賞到這些珍稀館藏，非常難得！

「怪獸與大自然的奇幻世界」特展自7月4日起至10月13日止，於台北中正紀念堂1展廳盛大展出，台灣僅此一站，喜歡《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》的粉絲，或是對於大英自然史博物館館藏、標本有興趣的觀眾，都絕不能錯過！展覽門票熱賣中 https://bit.ly/3yX8JwW

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