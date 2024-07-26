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「橘子嘉年華」漫博登場 天天抽 iPad、MacBook

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

「橘子嘉年華」，26日於「漫畫博覽會Gamers Con 2024」正式登場！本屆夏季橘子嘉年華以「造夢橘製所」為主題，集結多位人氣VTuber及超夯IP打造五大展區，凡於展區領取「VIP證」，即可前往五大展區闖關獲得「快樂秘技」，集滿5點或10點天天都有機會將iPad、MacBook Air等大獎帶回家。

活動期間舞台區將有FEniX、幽靈水晶和溫蒂漫步等表演及粉絲互動活動、MOJOIN《肥羊重生後》霹靂見面會及熱血遊戲battle賽輪番登場。

「橘子嘉年華7月26日至29日於ACGN盛宴漫博會熱鬧登場，「造夢橘製所」打造五大製夢部門、10道關卡與豐富IP大型裝置，等你來蒐集快樂。

其中，快樂實驗室四力集結—人氣IP《波拉西亞戰記》、《新楓之谷》、《櫻桃小丸子元氣版》、《小橘編與柑姆的遊戲日常》登陸漫畫博覽會。全新跨平台MMORPG《波拉西亞戰記》首次參展，遊戲中最具代表性的4.5米圖騰獸霸氣現身，每日還有最強BOSS「賽爾卡林」角色專屬體驗及假日限定舞台活動。

超人氣遊戲《新楓之谷》打造「天使破壞者與露希妲演唱會」應援搖滾區，讓玩家為兩位偶像投票應援；超療癒《櫻桃小丸子元氣版》以夏日慶典打造可愛打卡裝置，櫻桃小丸子角色人偶更將不定期驚喜現身。

此外，遊戲橘子原創IP《小橘編與柑姆的遊戲日常》也於漫博與大家見面，凡於3大遊戲展區集滿3點，即可兌換超Q小橘編爆米花杯，並有機會抽中小橘編訂製杯套以及人生四格拍貼機會。

櫻桃小丸子 漫畫

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