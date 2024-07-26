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下週開演！馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」創造舞蹈史上最長的連續吻 首度來台

聯合新聞網／ 聯合數位文創
馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」下週即將開演！圖／聯合數位文創 提供
馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」下週即將開演！圖／聯合數位文創 提供

馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」下週即將開演！圖／聯合數位文創 提供
馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」下週即將開演！圖／聯合數位文創 提供

暑假期間，各式藝文展演活動琳瑯滿目，現在不用出國，也能近距離觀賞各類型國際演出，聯合數位文創引進英國編舞鬼才馬修伯恩的《羅密歐與茱麗葉》，即將在下週盛大巡演！將前往兩大國家級場館，7/31~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院，演出門票現正在OPENTIX及 udn售票網熱賣中！

馬修伯恩是現今唯一同時獲得劇場界奧斯卡之稱「東尼獎」最佳編舞獎和最佳導演獎的英國指標性編舞家，著名舞作包括《天鵝湖》、《紅舞鞋》及《羅密歐與茱麗葉》、《剪刀手愛德華》，《天鵝湖》更創下倫敦西區和百老匯最長演的芭蕾舞劇 深受歐美劇場界盛讚好評，也參與熱門音樂劇《孤雛淚》、《窈窕淑女》、《歡樂滿人間》、《舞動人生》等編舞工作。此次將領軍獲得四次曼徹斯特新聞晚報舞蹈獎的「新冒險舞團」，以現代視角重新詮釋莎翁的經典愛情故事《羅密歐與茱麗葉》。

馬修伯恩不喜歡採用傳統方式編舞，傾向以舞蹈肢體演繹當代人生活酸甜苦辣，用肢體、搭配燈光與音樂，利用視覺語言及聽覺講故事，甚至將《羅密歐與茱莉葉》經典的陽台會，設定了一個具有挑戰性的編舞任務：創造舞蹈史上最長的連續吻！將畫面定格在兩人都意猶未盡的時刻，為觀眾捕捉這段青春記憶。而劇中拋開古歐式風格的現代舞會，在舞台正上方設計了一個看似幽浮的巨大燈光結構，搭配音樂與劇情發展，有著不一樣的變化，令人目不暇給。

本劇不避諱地在舞劇中探討當代面臨的現實問題，包含心理健康、持刀犯罪、性虐待和肢體暴力、仇視同性戀的霸凌和偏執行為都被搬上檯面。全程近兩小時沒有對白，透過舞者豐富的肢體語言，以及充滿戲劇張力的情節，就算是「舞作小白」也無須事先做功課，只要走入劇場，還是能夠輕易看得懂！馬修．伯恩《羅密歐與茱麗葉》2019年於英國首演期間場場爆滿、一票難求，今年世界巡迴開跑，千萬不要錯過最終入場的機會！

劇場 音樂劇

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