20年來最大規模改裝！礁溪老爺全新回歸 為常客闢茶寮

礁溪老爺甫完成開幕以來最大規模的改裝，耗時兩個月，「花了蓋半棟老爺的錢，完成可能很多老客人看不出來的改變」，礁溪老爺行銷公關協理胡雅婷笑著說。而這「看不出來」、卻得融入更多巧思，也讓回流客保有著「回家的感覺」。

「礁溪老爺」是宜蘭第一家五星級休閒度假酒店，住房率始終名列前茅，去年達到開幕以來最高住房率73%、與平均房價8,600元，創造高點卻不以「續賺」為目的，隨即啟動20年來最大封館改裝計畫，重點包括「洋式客房」、「茶寮清泉」與「明月宴會廳」。

走入洋式客房，很認真的感受，卻沒察覺變化。胡雅婷暗示，顏色。原來每棟樓都有主題色，從出電梯一路延伸至客房，粉紅、藍、綠與大地四色，正是向蘭陽平原取色；保留了偌大的落地玻璃窗，但窗框、床頭板等細節，從四稜角改為溫潤的圓弧形。還有看不到的—全球第一家全室採用無毒健康塗料「漆喰-藝蠣天然礦物塗料 S-491」，並引入日本傳統工藝「左官」的抹刀塗抹技法，打造更舒心自在的氛圍感，就連傢具也降低了高度，主要讓視野更寬闊。這些耗資費力的種種細節，不說，也許無法體察。

住客「有感」的改變，也在細節。像是茶具選用質感品牌，大方提供手摘烏龍。咖啡也從磨豆開始，呼應生活美好的儀式感，在新鮮的咖啡香氣中、望向靜雅的綠色山林，這是更優雅具品味的礁溪老爺。

改裝重點之二，是打造常客專屬、全新的奢華茶點空間「茶寮清泉」。礁溪老爺打掉原本的會議廳，一改為陽光綠意、現代吧台建構的現代空間，從選茶、聞香到品茗，都有專業侍茶師服務，茶點豐美，也將在地食材創意納入。這處空間僅限到訪10次以上的常客，「旅客到訪次數將公開透明系統化，從官網或LINE即可查詢」，這批常客，目前已近4千人。最高回訪的旅客次數，達680餘次。

而飯店一樓的「明月宴會廳」，整修概念則源自日本傳統服飾「十二單」，以多層次及奢華莊重的目標進行翻新，包含7種燈光變化、217吋LED螢幕，牆面以近三千塊木片加工上色後，再以人工一片片堆疊而成，遠看如日式屏風，近看有豐富層次的細節變化。最高可容納24桌，也可隔成3小廳靈活運用。

大人小孩都愛的「育樂中心」，改裝後也以繽紛亮黃色呈現，全廳共分七區，有桌撞球、健身房、兒童遊戲室、遊戲機台區、書報閱讀休憩區、小型商務視聽區、KTV歡唱空間等，遛小孩的玩樂選項更多元。