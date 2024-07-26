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富邦媒估父親節、七夕情人節檔期 買氣年增破雙位數

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
富邦媒董事長蔡明忠。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
富邦媒董事長蔡明忠。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

8月接續迎來父親節及七夕情人節，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網鎖定此波「送禮商機」，結合8月兩大重要節日打造《88情人節》，即日起精選3C家電新品、保健禮盒、按摩椅等「寵爸孝親禮」，以及美妝保養、流行精品、旅遊票券等「七夕示愛禮」，祭出全站上萬件商品3折起、28家銀行最高回饋12%，優惠助攻消費者送禮零失誤。

momo強打三大回饋，包含「下單抽百萬好禮」包攬爸爸喜愛的按摩椅、xbox主機、PS5遊戲片與旅遊按摩票券大方送，還有「好運抽抽樂」最高抽288元mo幣、「滿額送折價券」加碼送688折價券來助陣。8月1日起再一波回饋重磅出擊，當日限定「滿額最高送850元mo幣」超有感，指定日期再享專屬好康。momo《88情人節》多重優惠加持，預計檔期買氣年增衝破雙位數成長。

momo 情人節 按摩

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