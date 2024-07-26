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應援奧運！台灣啤酒攜手繼光香香雞 打造金牌組合餐

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台灣啤酒是「在地尚青」的百年啤酒品牌。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣啤酒是「在地尚青」的百年啤酒品牌。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「在地尚青」百年啤酒品牌台灣啤酒，為了替今夏體育盛事打造最Chill的應援體驗，特別與繼光香香雞攜手合作，喊出「台灣No.ONE，金牌No.ONE」口號，即日起至8月31日攜手推出「Taiwan NO.ONE！銷魂金牌組合餐」，讓民眾在家就能享用美食與美酒，輕輕鬆鬆在家看比賽，「1（金牌ONE）起香（繼光香香雞）挺台灣之光」。

這次台灣啤酒與繼光香香雞聯名推出「Taiwan NO.ONE！銷魂金牌組合餐」，只要活動期間於繼光香香雞門市單筆消費滿200元，即可用25元加購台啤金牌ONE啤酒乙罐（最多加購3罐），並隨餐附贈吹氣加油棒乙組，讓民眾邊看比賽邊吃香香雞，再配口冰涼金牌ONE啤酒，立馬變成最Chill應援團。活動贈品限量1,000組，送完為止。

此外，憑活動期間繼光香香雞消費實體或電子發票，還可至全台直營「台酒便利商店」加入台酒LINE官方帳號，即可兌換「金牌Free無酒精飲料」乙罐，數量有限，送完為止。

近期台灣啤酒不斷創新突破，推出「開啟1切可能」的「金牌ONE啤酒」，除了承襲金牌啤酒釀造基礎外，採用百分之百全麥釀造，更加提升酒液的麥芽香味。此外，金牌ONE啤酒也是一款使用獨家糖切技術所打造完美「零糖質」啤酒，讓人大口暢飲也不用擔心日漸可愛的啤酒肚，想喝就喝清爽無負擔。是國民啤酒的新選擇。

台灣炸雞品牌繼光香香雞繼推出引爆發燒話題、消費者反應熱烈的雞排系列後，市場研發團隊看好消費市場及國人暑假商機潛力，隆重推出全新商品「銷魂雞肋排」，帶骨頭又帶肉裹上炸粉，吃起來酥脆鮮香、爽感加倍。本次於繼光香香雞台灣門市搶先上市，喜歡香香雞的朋友們一定要來嚐鮮。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣啤酒攜手繼光香香雞，聯名推出「Taiwan NO.ONE！銷魂金牌組合餐」。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣啤酒攜手繼光香香雞，聯名推出「Taiwan NO.ONE！銷魂金牌組合餐」。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間於繼光香香雞門市單筆消費滿200元，即可用25元加購台啤金牌ONE啤酒乙罐。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間於繼光香香雞門市單筆消費滿200元，即可用25元加購台啤金牌ONE啤酒乙罐。圖／台灣菸酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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