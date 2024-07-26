薛仁雅初抵台遇颱風又淹大水沒在怕「我還會再來的！」

韓星薛仁雅為了出席TORY BURCH在高雄義享天地的開幕活動，特別飛抵高雄，但初次來台就碰到凱米颱風，昨日又遇高雄淹大水，此趟台灣行肯定難忘。

薛仁雅以TORY BURCH 2024早秋系列黑色刺繡棉質洋裝，搭配T Monogram Leather肩背包與Clear高跟鞋，一身簡約優雅現身TORY BURCH高雄開幕活動。她在開幕活動談到，此趟來台感受到台灣粉絲的熱情，即便有颱風仍是有很多粉絲到機場去接她，她現場更強調「我還會再來台灣的！」

TORY BURCH首次在高雄展店、店址位於義享天地一樓，現場展示TORY BURCH全系列商品，包含鞋履、包款、服飾及飾品配件等，本季重點行頭為全新推出的T Monogram Leather系列包款，該系列以賓夕法尼亞傳統絎縫設計為靈感，設計團隊針對全幅圖案皮革，採用全新凹紋壓花方式呈現品牌經典的雙T標誌，其中水桶包款移除了以往的撞色飾邊和金屬底釘，打造更加細緻的外觀，呈現復古韻味。