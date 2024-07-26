快訊

南部颱風重災 賴清德總統宣布：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

老後不想和子女住 一表看銀髮宅費用能否取代家庭照顧

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薛仁雅初抵台遇颱風又淹大水沒在怕「我還會再來的！」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
薛仁雅為TORY BURCH在高雄義享天地的開幕活動站台。圖／TORY BURCH提供
薛仁雅為TORY BURCH在高雄義享天地的開幕活動站台。圖／TORY BURCH提供

韓星薛仁雅為了出席TORY BURCH在高雄義享天地的開幕活動，特別飛抵高雄，但初次來台就碰到凱米颱風，昨日又遇高雄淹大水，此趟台灣行肯定難忘。

薛仁雅以TORY BURCH 2024早秋系列黑色刺繡棉質洋裝，搭配T Monogram Leather肩背包與Clear高跟鞋，一身簡約優雅現身TORY BURCH高雄開幕活動。她在開幕活動談到，此趟來台感受到台灣粉絲的熱情，即便有颱風仍是有很多粉絲到機場去接她，她現場更強調「我還會再來台灣的！」

TORY BURCH首次在高雄展店、店址位於義享天地一樓，現場展示TORY BURCH全系列商品，包含鞋履、包款、服飾及飾品配件等，本季重點行頭為全新推出的T Monogram Leather系列包款，該系列以賓夕法尼亞傳統絎縫設計為靈感，設計團隊針對全幅圖案皮革，採用全新凹紋壓花方式呈現品牌經典的雙T標誌，其中水桶包款移除了以往的撞色飾邊和金屬底釘，打造更加細緻的外觀，呈現復古韻味。

薛仁雅初次訪台就遇上凱米颱風與高雄淹大水。圖／TORY BURCH提供
薛仁雅初次訪台就遇上凱米颱風與高雄淹大水。圖／TORY BURCH提供
薛仁雅說「我還會再來台灣的。」圖／TORY BURCH提供
薛仁雅說「我還會再來台灣的。」圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram Leather單肩包，24,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram Leather單肩包，24,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram Leather半月包，19,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram Leather半月包，19,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram Leather迷你水桶包，19,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram Leather迷你水桶包，19,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram Leather迷你托特包，17,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH T Monogram Leather迷你托特包，17,900元。圖／TORY BURCH提供

凱米颱風

延伸閱讀

颱風外圍環流及西南風影響 山區降雨持續

高雄淹水網友替辣個男人抱屈 韓國瑜：互相扶持 共渡難關

高雄甲仙3小時灌進115毫米雨量 大雨持續小心土石流

凱米颱風外圍環流+西南風影響 豪大雨炸15縣市

相關新聞

旅行社狂推海上精緻之旅 台灣人為什麼這麼愛搭郵輪？

疫情後全球旅遊逐漸復甦，台灣郵輪市場迅速升溫。包括挪威郵輪、歌詩達郵輪、名勝世界郵輪及地中海榮耀號相繼來台，並以基隆或高雄為母港。

薛仁雅初抵台遇颱風又淹大水沒在怕「我還會再來的！」

韓星薛仁雅為了出席TORY BURCH在高雄義享天地的開幕活動，特別飛抵高雄，但初次來台就碰到凱米颱風，今日又遇高雄淹大...

暑假在家追劇！8月Netflix精彩片單一次看 丁海寅《媽媽朋友的兒子》、許光漢新劇上線

Netflix8月上線必看片單出爐，包含影集、電影，像是許光漢《正港分局》、《艾蜜莉在巴黎》、《雨傘學院》等，都非常令人期待…

全聯阪急攜手世界冠軍谷口佳典打造「千層吐司」 位於日本鐵道下的靈感基地曝光

2024年全聯阪急麵包的黑馬明星商品，非「千層吐司」莫屬，自4月中推出至6月底，短短不到3個月就創造3,000萬元銷售額...

西餅店颱風逼取貨 申訴3起

颱風凱米影響台灣，台北市24日、25日停班停課，但北市某知名麵包西餅店公告兩天照常營業，由於不能更改、取消訂單，以致民眾...

火鍋有啤酒香！老先覺×海尼根「無醉海陸啤兒鍋」上桌

迎接炎炎夏日，「老先覺功夫窯燒鍋」攜手「海尼根」，將火鍋與無酒精啤酒相結合，推出「無醉海陸啤兒鍋」，帶來全新的味覺體驗。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。