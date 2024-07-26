全聯阪急攜手世界冠軍谷口佳典打造「千層吐司」 位於日本鐵道下的靈感基地曝光
2024年全聯阪急麵包的黑馬明星商品，非「千層吐司」莫屬，自4月中推出至6月底，短短不到3個月就創造3,000萬元銷售額，打造令消費者驚豔商品的關鍵，就是找來2021年榮獲第8屆「Mondial du Pain」世界錦標賽冠軍的谷口佳典，結合他最擅長的丹麥堡體與吐司堡體，打造多達24層擀壓摺數、奶香濃郁的千層吐司。有趣的是，這款千層吐司在谷口佳典的店內買不到，還沒吃過的一定要到全聯買來嚐嚐。
出身烘焙世家的谷口佳典，為了專研麵包技術前往法國進修，現經營的麵包店「BOULANGERIE FRIANDE」創立於1951年，本店位於觀光客幾乎不會注意到的兵庫縣西宮市，偏僻鄉間小路旁、正上方還是高架鐵道，不到20坪的小巧店鋪，卻從早上7點開門人潮就絡繹不絕，每日來客數千人上下，吸引許多日本民眾特地開車前往採購。
BOULANGERIE FRIANDE每天生產約120款麵包，麵包平均售價為日幣260元日圓（約台幣55元），平均客單價約日幣900元（約台幣190元），每天可以賣出3,000～3,500個麵包，店內熱銷Top 5包括克林姆麵包、吐司、可頌、咖哩麵包和法棍。實際觀察來店民眾都買了些什麼，發現由吐司製作的各式口味三明治也相當熱銷，早上時段幾乎每個人一進店就會先拿個2、3盒，另外，近期在台灣話題正夯的千層蛋塔，這裡也有推出。
谷口佳典表示，與全聯的合作非常順利，研發過程主要是要克服手作麵包與機器大量製作的差異，以及台日民眾口味的不同，日本人不喜歡強烈的風味，台灣民眾則對加入各式香料、有配料的口味比較喜愛。未來全聯阪急麵包將借重谷口佳典的國際視野和世界冠軍手藝，聯手為高品質平價現烤麵包注入新意，也預告下一款雙方合作監修的商品將於秋天推出，會以谷口佳典最擅長的丹麥類為主，值得期待。
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