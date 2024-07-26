火鍋有啤酒香！老先覺×海尼根「無醉海陸啤兒鍋」上桌

迎接炎炎夏日，「老先覺功夫窯燒鍋」攜手「海尼根」，將火鍋與無酒精啤酒相結合，推出「無醉海陸啤兒鍋」，帶來全新的味覺體驗。除此之外，還有適合嗜辣者的「滷拚一鍋親」同步新登場。

海尼根所推出的「海尼根0.0零酒精」，標榜通過獨特的A酵母兩次發酵，並經過真空蒸餾去除酒精，保留清新果香與麥芽香氣，同時又達到零酒精成份。此次雙品牌首度合作推出的「無醉海陸啤兒鍋」，以酒釀番茄鍋為基底，並且加入海尼根0.0零酒精，為湯頭增添獨特香氣，同時提昇番茄酸甜風味。除了搭配肉品之外，還有5隻鮮蝦，一次擁有海陸雙重滋味，每份269元起。