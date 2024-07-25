玉兔餅乾、創意瑪德蓮！6間「中秋特色禮盒」贈情意

今年中秋節，想好要如何向親人、朋友獻上心意了嗎？除了月餅之外，各個甜點品牌紛紛推出應景的中秋禮盒。來自東京的「Aunt Stella」推出「Starry Night 星夜」系列禮盒，並結合陽光社會福利基金會，送禮兼做愛心；「深夜裡的法國手工甜點」除了主打的甜點外，並加入達文西咖啡特製的藝妓咖啡濾掛包，更添豐富性。其他如open it.、法絨、become、山木鳥等品牌，也都以招牌商品打造特色禮盒，搶攻中秋市場。

【Aunt Stella 詩特莉】

今年以「Starry Night 星夜」為主題設計全新秋季系列禮盒。其中「玉兔漫步」攜手陽光社會福利基金會，可依喜好搭配內容，每盒860～1,000元，同時包裝也加入再生資源、環境友善等概念，每售出一盒，也將捐贈15元，更添意義。此外，還有以結合竹籃工藝的「星夜之盛」，以及使用日式質感風呂敷的「星夜之錦」可供選擇。同時Aunt Stella並針對中秋，推出「法式羅勒番茄」、「日本和歌山柚香月餅」兩款新品，以及限時回歸的九鬼胡麻兔子餅乾、高樹鄉金鑽鳳梨酥球。

【深夜裡的法國手工甜點】

今年以「月夜印象」為主題，推出精選餅乾禮盒、單層經典款、雙層頂級款等3種禮盒。其中雙層頂級款內含焦糖榛果磅蛋糕、香吉士磅蛋糕、焦糖瑪奇朵費南雪等16款甜點，同時更攜手「達文西咖啡」，搭配2款藝伎配方濾掛包，為中秋時光更添咖啡香，每組售價680～2,350元。同時今年還新增iOPEN Mall的 訂購連結，更添消費者便利性。

【open it.】

今年以太空艙作為設計概念，推出全新「登月計畫」系列禮盒，並推出4款新品口味。其中「登月計畫瑪德蓮」使用嘉麗寶70.5%純苦巧克力鈕扣並撒上銀粉點綴，另外還有柚香蜜桃、金沙麻糬與奶皇流心等口味的瑪德蓮。禮盒共計有4種版本，其中「中秋限定特仕版」共有6種口味的瑪德蓮，搭配UCC特製濾掛咖啡、隨行咖啡杯，早鳥價1,786元，限量1,500盒。另外還有冷藏精裝版、常溫精裝版、常溫精裝咖啡組等選擇，早鳥價741元起。

【法絨】

以本土食材結合法式美學，推出「蓬萊中秋禮盒」系列，主打使用土耳其無花果、日本糖漬蘋果丁製成的「蜜蘋無花果費南雪」，另外還有鹹蛋黃杏仁酥餅、柚香碧螺春軟餅乾、花生桂圓酥餅、荔枝烏龍瑪德蓮、蜜香檸檬達克瓦茲等不同品項。依照內容組合，共有5種方案，8月23日前購買，並可享早鳥優惠價，指定品項還可享「買7送1」優惠。

【become】

彈性蔬食品牌「become」今年首次攜手食物插畫家棋、水果塔專門店 Ponpie，推出中秋餅乾禮盒，以呼應中秋晚會的薑黃、艾草、胡蘿蔔、咖啡與奶油作為主要材料，製作成模樣可愛的造型餅乾，並且表現出棋畫筆下童趣的玉兔，以及好朋友花椰菜、胡蘿蔔、香菇與南瓜的熱鬧相聚場景。除此之外，還有原味燕麥餅乾、可可燕麥餅乾，珍珠糖小泡芙等7種點心，自7月28日起開放預購，原價690元，8月7日前享早鳥價670元。

【山木鳥】