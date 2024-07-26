西餅店颱風逼取貨 申訴3起

颱風凱米影響台灣，台北市24日、25日停班停課，但北市某知名麵包西餅店公告兩天照常營業，由於不能更改、取消訂單，以致民眾須冒風雨排隊，引發批評。消保官表示，此行為如同要求消費者拿生命對賭，消費者若被取消訂單，可向地方政府提出消費爭議申訴，目前已收到3件申訴案。

這家西餅店23日於臉書公告，指颱風進逼，仍正常營業提供紅土蛋黃酥取貨服務。有民眾留言詢問，如果24日、25日放颱風假，顧客還是要風雨無阻取貨嗎？該店重申只提供常溫保留至隔天下午4時，若未取貨視同放棄，不會退款，預付款會以同等價位麵包代替。

24日當天就有民眾撐傘頂著風雨到現場排隊取貨，引起民眾批評。台北市簡任消保官龔千雅說，消費者若因颱風因素，擔憂人身安全而無法如期前往取貨，屬於不可歸責於消費者的情形。業者自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄」條款，未考量消費者人身安全，建議業者提供替代方案，例如開放全額退費或代為保管蛋黃酥，等颱風離開再取貨等。

龔千雅說，已接獲台北市2件、高雄市1件，共3件消費者申訴。