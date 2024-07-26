聽新聞
test
0:00 / 0:00

西餅店颱風逼取貨 申訴3起

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市簡任消保官龔千雅說，消費者若因颱風因素無法取貨，屬於不可歸責於消費者的情形。圖／台北市法務局提供
台北市簡任消保官龔千雅說，消費者若因颱風因素無法取貨，屬於不可歸責於消費者的情形。圖／台北市法務局提供

颱風凱米影響台灣，台北市24日、25日停班停課，但北市某知名麵包西餅店公告兩天照常營業，由於不能更改、取消訂單，以致民眾須冒風雨排隊，引發批評。消保官表示，此行為如同要求消費者拿生命對賭，消費者若被取消訂單，可向地方政府提出消費爭議申訴，目前已收到3件申訴案。

這家西餅店23日於臉書公告，指颱風進逼，仍正常營業提供紅土蛋黃酥取貨服務。有民眾留言詢問，如果24日、25日放颱風假，顧客還是要風雨無阻取貨嗎？該店重申只提供常溫保留至隔天下午4時，若未取貨視同放棄，不會退款，預付款會以同等價位麵包代替。

24日當天就有民眾撐傘頂著風雨到現場排隊取貨，引起民眾批評。台北市簡任消保官龔千雅說，消費者若因颱風因素，擔憂人身安全而無法如期前往取貨，屬於不可歸責於消費者的情形。業者自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄」條款，未考量消費者人身安全，建議業者提供替代方案，例如開放全額退費或代為保管蛋黃酥，等颱風離開再取貨等。

龔千雅說，已接獲台北市2件、高雄市1件，共3件消費者申訴。

取貨 消費者 颱風假

延伸閱讀

中職／26日台南賽事延賽 第5場受凱米颱風影響

颱風凱米釀台中1724件災情 近千戶停電待修

整理包／凱米颱風大雨狂下！屏東也改口跟進、南台灣全放颱風假 26日停班停課資訊一覽

凱米颱風暴雨強襲 全台釀5死531傷、近80萬戶停電

相關新聞

西餅店颱風逼取貨 申訴3起

颱風凱米影響台灣，台北市24日、25日停班停課，但北市某知名麵包西餅店公告兩天照常營業，由於不能更改、取消訂單，以致民眾...

火鍋有啤酒香！老先覺×海尼根「無醉海陸啤兒鍋」上桌

迎接炎炎夏日，「老先覺功夫窯燒鍋」攜手「海尼根」，將火鍋與無酒精啤酒相結合，推出「無醉海陸啤兒鍋」，帶來全新的味覺體驗。...

玉兔餅乾、創意瑪德蓮！6間「中秋特色禮盒」贈情意

今年中秋節，想好要如何向親人、朋友獻上心意了嗎？除了月餅之外，各個甜點品牌紛紛推出應景的中秋禮盒。來自東京的「Aunt ...

Rosé穿的PUMA德訓鞋8月開賣 IU同款NB千禧跑鞋復古潮

經典永不過時，更是運動鞋款設計最愛的靈感印記。韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé，日前成為PUMA最新全球品牌大...

現賺249元！肉多多火鍋「2人同行送肉蛋糕」

喜歡吃肉嗎？連鎖火鍋「肉多多」為慶祝首度插旗香港銅鑼灣，7月27日起凡2人同行用餐，就可加贈價值249元的「肉蛋糕」1份...

可愛輕巧功能強！InfoThink × 7-ELEVEN推「迪士尼系列八合一MAX行動電源」限量預購

暑假外出機會多，有迪士尼明星相伴更開心！InfoThink訊想科技在7-ELEVEN推出「迪士尼系列八合一MAX行動電源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。