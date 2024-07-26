暑假在家追劇！8月Netflix精彩片單一次看 丁海寅《媽媽朋友的兒子》、許光漢新劇上線

Netflix8月上線必看片單出爐，包含影集、電影，像是許光漢《正港分局》、《艾蜜莉在巴黎》、《雨傘學院》等，都非常令人期待。

暑假該追什麼劇？Netflix正式公開8月的片單，許光漢要和大家見面啦！Netflix獨家上線鬼家人衍生影集《正港分局》、眾所期待的續集《雨傘學院：第 4 季》、《艾蜜莉在巴黎：第 4 季：第 1 部》也將登場。

馬克華伯格攜手荷莉貝瑞動作電影《當我們盟在一起》、丁海寅與庭沼珉兩人共同主演浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》。

還有動漫《只想告訴你：第 3 季》即將上線、查克史奈德導演的《Rebel Moon——第 1、2 部：導演剪輯版》、海綿寶寶系列電影《珊迪大電影：拯救比奇堡》等。

讓我們一起來看看，8月有什麼精彩的片單：

1、《正港分局》——8月22日上線（影集）

《正港分局》融合多種類型，是一部獨特的犯罪喜劇影集，衍生自票房鉅片《關於我和鬼變成家人的那件事》，該片廣獲好評，更曾代表台灣角逐 2024 年奧斯卡國際影片獎。如今全新影集以正港分局的鋼鐵直男刑警吳明翰為主角，且看這支烏龍小隊再度出擊，展開更多驚奇爆笑的罪案調查。

集結一群超不靠譜的烏龍警員們齊心來辦案，笑料百出，每一位都有著超鮮明又獨特的性格，小隊七人協力辦案過程以及超鬧的隊員間互動保證捧腹大笑，故事更以「成語連續殺人事件」為懸案主軸，結合華語文化，展現史上超獵奇的殺人手法，帶出「寫錯成語就可能會被殺」的世界觀。

《正港分局》由雙豪導演程偉豪與殷振豪聯手出擊，攜手原班人馬許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐等亮眼卡司共創獨特類型犯罪喜劇影集。

2、《當我們盟在一起》（The Union）——8月16日上線（電影）

《當我們盟在一起》是一部動作滿檔的冒險電影，由知名演員馬克華伯格（Mark Wahlberg）飾演一位紐澤西的建築工人麥克，與荷莉貝瑞（Halle Berry）飾演的高中前女友蘿珊久別重逢。

蘿珊的到來並非是為了讓兩人舊情復燃，而是為了招募他幫忙完成一項在歐洲進行、危機重重的美國情報任務，使他就此一腳踏入頂尖間諜和祕密特務相互角力的世界，讓他從一介平凡人蛻變成充滿抱負的間諜。

電影劇情將帶領觀眾進入情報間諜在任務中高速追車、火花四射的世界裡。

3、《媽媽朋友的兒子》——8月17日上線（影集）

《媽媽朋友的兒子》。Netflix

人生陷入低潮的女子回到韓國，想要重新出發，卻與青梅竹馬重逢，兩人之間的黑歷史一言難盡，進而開啟了一段故事。丁海寅飾演的男主角是韓國著名的年輕建築師，帶領著名的工作室。他不僅是一位傑出的建築師，而且很有魅力且風度翩翩。

然而，他被有關庭沼珉飾演女主角的記憶所困擾，由於母親的關係，男女主角一起度過了許多尷尬的童年時光。當彼此在成年後再次相遇時，新的火花產生，舊的記憶重新浮現，他們的愛情、歡笑和第二次機會的故事開始了。

4、《好女孩的謀殺調查報告》（A Good Girl's Guide to Murder）——8月1日上線（影集）

5年前，高中生安蒂貝爾遭到男友沙爾辛格殺害，全案簽結，警方和全鎮的人都斷定他是殺人凶手，但聰明固執的琵帕費茲阿莫比覺得事有蹊蹺，下定決心查個清楚。

倘若人不是沙爾辛格殺的，至今仍逍遙法外的真凶會為了阻止琵帕查出真相，做到什麼地步？

5、《只想告訴你：第 3 季》——8月1日上線（影集）

《只想告訴你：第 3 季》。Netflix

《只想告訴你》改編自椎名輕穗的同名漫畫，由松澤建一導演，金春智子擔任編劇統籌。故事圍繞爽子和風早的愛情展開，爽子勇敢告白，風早真誠回應，兩人從第一次約會到日常相處，經歷了學生愛戀的甜美與尷尬。

雖然一開始不知所措，但在朋友的支持下，他們的感情逐漸茁壯，展現了青春歲月的酸甜苦辣。這部作品不僅探討了愛情與友情的真諦，還描繪了年輕人成長中的種種挑戰與喜悅。

6、《Rebel Moon——第 1、2 部：導演剪輯版》（Rebel Moon — Part One & Two: Director’s Cut）——8月2日上線（電影）

查克史奈德（Zack Snyder）推出導演剪輯版《Rebel Moon——第 1 章：血之聖杯》和《Rebel Moon——第 2 章：原諒之縛》，帶你深入更血腥殘暴卻誘人無比的世界，體會比史詩科幻原作更上層樓的奧祕與瘋狂。

在導演剪輯版中，宇宙邊陲地帶的衛星聚落原本平靜度日，殘暴的攝政王巴利薩留斯卻領兵進犯，當地村民想生存下去，只能把希望寄託在神祕的陌生女子柯拉身上。她奉命招募訓練精良的戰士，並肩對抗母星，引爆以小博大的戰役。柯拉麾下這群戰士有邊緣人、叛軍、農民與戰火孤雛，卻同樣復仇心切、渴望救贖。當大軍壓境，帝國陰影籠罩最意想不到的衛星，一支嶄新的英雄團隊於焉誕生。

7、《珊迪大電影：拯救比奇堡》（Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie）——8月2日上線（電影）

《珊迪大電影：拯救比奇堡》。Netflix

比奇堡和所有居民一夕之間脫離海水，從海底被挖走，熱愛科學的珊迪奇可和海綿寶寶只好千里迢迢來到德州阻止邪惡陰謀，在緊要關頭，珊迪召集了他的家人，攜手夥伴拯救大家並救回他們的小鎮。

8、《激讚網紅》——8月6日上線（影集）

無腳本的網路生存節目《激讚網紅》，邀請眾多南韓網紅比拚高下，看誰在以觸及率決定實力和地位的社群媒體圈最有影響力。

在流量就是金錢的社群平台上，這群擄獲無數粉絲的網紅即將展開殊死鬥，以各種必要手段創造最大熱度，成為真正頂尖的內容創作者。想在這個特殊的圈子打下江山，追蹤和訂閱人數才是王道。

敬請期待製作人李載錫如何施展他的獨特功力，創作刺激指數破表的競賽節目。

9、《盲婚試愛：英國篇》（Love Is Blind: UK）——8月7日上線（影集）

《盲婚試愛：英國篇》。Netfli

參與這個實境節目的英國單身男女都想以自己的內在之美找到愛情，因此決定參與一項跳脫現代約會常規的實驗，希望在從未見過對方的前提下，找到想要共度一生的伴侶。

在幾週期間，剛訂婚的情侶們將展開同居生活，一起計畫婚禮，同時也要體驗兩人之間的肌膚之親是否和他們在「愛巢」中培養出的情感羈絆一樣熱烈。

10、《雨傘學院：第 4 季》（The Umbrella Academy: Season 4）——8月8日上線（影集）

遺落飯店的世紀對決造成時間線完全重置，哈格里夫斯家的兄弟姊妹四散各處。所有人都失去了超能力，必須自力更生，摸索新的生活，而每個人調適的程度大不相同。只是對這新世界的詭異表象，他們不可能永遠視而不見，加上安然健在的父親雷金決定不再當藏鏡人，在眾目睽睽之下統御一個作惡多端的強大商業帝國。

與此同時，一個自稱「守護者」的神祕組織又多次召開地下聚會，堅信他們所處的現實世界都是謊言，大清算時代即將來臨。眼看各種古怪的新勢力蠢蠢欲動，雨傘學院這次必須孤注一擲、合力出擊，不惜犧牲他們得來不易卻脆弱不堪的安定生活，只為讓一切重回正軌。

重置六年後，失去超能力的哈格里夫斯家遇到一個秘密結社，這才發現對宇宙最大的威脅不是別人，很可能就是自己。

11、《Cross：跨界任務》——8月9日上線（電影）

《Cross：跨界任務》。Netflix

《Cross：跨界任務》劇情描述曾是秘密特務的資深家庭主夫朴姜武（黃晸玟飾）再度被捲入危險的謀劃裡，同樣牽連其中，綽號「鱷魚」的王牌刑警妻子美善（廉晶雅飾）卻渾然不知他的過去。

隨著案情發展，在美善發現朴姜武私地下與情報局的女人會面後，因不知道老公的身份，懷疑他出軌而激動不已，兩人的婚姻這下受到了終極考驗。在這個緊張時刻，美善卻遭到秘密集團的綁架，危機關頭，朴姜武出面救下自己的愛妻，並開始了默契十足的夫妻聯手。

12、《浪漫這一家》——8月10日上線（影集）

11年前，一名雄心勃勃的男子因為經商失敗而選擇與家人斷絕關係並離家出走。丟下了他的老婆和自己的兒女。

然而，在多年以後，他再度回歸到這個家，還成了家人住所的有錢房東。一家四口中有人對於這個轉變充滿憤怒和不理解，也有人對此充滿期待，一場吵吵鬧鬧的重逢在所難免。

13、《艾蜜莉在巴黎：第 4 季：第 1 部》（Emily in Paris: Season 4: Part 1）——8月15日上線（影集）

《艾蜜莉在巴黎：第 4 季：第 1 部》。Netflix

艾蜜莉的巴黎生活還是甩不開麻煩，但她總能做出勇敢的決定，在這座大城市完成夢想，也不忘追求理想中的男人。

卡蜜兒和加百列的婚禮急轉直下，艾蜜莉眼見他們的喜事變調，心裡萬分掙扎，她同時對兩個男人動心，但現在加百列的前女友有了身孕，艾菲心中一直懷疑艾蜜莉對加百列有愛，如今也獲得證實。

職場上，希維爾必須處理好棘手往事，婚姻才有繼續下去的可能，而葛圖代理也經歷人事大風吹。敏迪和樂團準備參加歐洲歌唱大賽，但面臨資金拮据的窘境，不得不設法節流。艾蜜莉和加百列合作爭取米其林一星，擦出的火花無庸置疑，然而兩個天大祕密呼之欲出，兩人夢想中的一切恐將化為泡影。

14、《劇場版美少女戰士 Sailor Moon Cosmos》——8月22日上線（影集）

水手月亮的朋友和親人一個個被前所未見的強敵盯上，對方竟企圖毀掉一切，控制全宇宙。接續著《劇場版美少女戰士 Sailor Moon Eternal》的劇情，水手月亮與夥伴們將在最終章中迎來決定一切的最終決戰。

15、《高校禁愛令》——8月29日上線（影集）

《高校禁愛令》。Netflix

《高校禁愛令》是一部由Netflix推出的原創校園戀愛劇。劇情設定在一所嚴格禁止男女交往的超級精英高中，學生們為了爭取戀愛自由，對抗校規，引發了一場戀愛逃殺和相互舉報的戰爭。女主角有澤唯千花就讀於這所精英女校，因母親負債累累而決心在學校與男校合併後，以「戀愛守護者」的身份幫助違規學生銷毀親密照來賺取收入。

隨著她的出現，學生們重燃對戀愛的渴望，校園內的戀情四處滋長。唯千花見證了同學們的真誠愛戀，內心也開始對男主角產生好感。最終，唯千花決心控告學校，要求廢除戀愛禁令，引發新的戰火。劇情靈感來自真實事件，劇組深入研究了當代年輕人的戀愛觀，創作出這部原創校園戀愛故事。

16、《魔鬼終結者 Zero》（TERMINATOR ZERO）——8月29日上線（影集）

2022 年，未來之戰延燒了數十年，碩果僅存的人類奮力對抗源源不絕的機甲大軍。而故事要從 1997 年說起，當時一個名叫「天網」的人工智慧獲得自我意識，並向人類發起了戰爭。

此時，一名軍人被派到過去改變人類的命運，就這樣夾在未來與過去之間。她奉命在 1997 年保護科學家馬爾科姆·李，讓他順利開發能與天網匹敵的人工智慧系統，以免人類遭受攻擊。

但正當馬爾科姆摸索新 AI 的道德難題時，一個來自未來的殺手開始對他窮追猛打，使他的三個孩子從此走上不同的人生道路。

（本文出自2024.07.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）