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Rosé穿的PUMA德訓鞋8月開賣 IU同款NB千禧跑鞋復古潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
PUMA全球品牌大使Rosé穿的新款PUMA Palermo德訓鞋，售價2,980元，將於8月1日正式在台發售。圖／PUMA提供
PUMA全球品牌大使Rosé穿的新款PUMA Palermo德訓鞋，售價2,980元，將於8月1日正式在台發售。圖／PUMA提供

經典永不過時，更是運動鞋款設計最愛的靈感印記。韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé，日前成為PUMA最新全球品牌大使行列，並加入 PUMA「Rewrite the Classics重塑經典」計畫，她穿的那雙薄底德訓鞋型在社群媒體掀起話題，粉絲們爭相詢問Rosé腳上的那雙德訓鞋何時登台上市。而身為New Balance亞太區形象大使的IU (李知恩) 穿上新款1906R機能跑鞋，示範夏日潮流裝扮。

PUMA第一代Palermo以德訓鞋外型誕生於20世80年代，首度問世便風靡足球場，伴隨當時足球賽事看台文化的興起，也讓Palermo逐漸從賽場躍入潮流視野，PUMA也把傳統德訓基因，隨著時空推移不斷翻玩革新。PUMA Palermo鞋面以撞色及異材質拼接創造視覺層次，鞋側搭配招牌彎刀並附上金色LOGO織標，而德訓鞋的經典T-Toe鞋頭設計更是一大特色，最後加入薄層招牌焦糖橡膠鞋底做結尾。

這次推出的PUMA Palermo德訓鞋新款有復古麂皮與經典皮革兩種鞋面設計，並有多款顏色選擇。Rosé同款PUMA Palermo德訓鞋將於8月1日正式在台發售。此外，呼應日韓爆紅的#bowcore蝴蝶結熱潮，特別加碼在官網獨家限量贈送「Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組」，8月1日上午11點起只要在PUMA官網購買指定Palermo德訓鞋款，即可獲得「Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組」一組，5款設計隨機出貨，限量200份送完為止。

夏天最適合簡單輕鬆有型的穿搭造型，IU (李知恩) 以俐落的NB削肩背心，並選擇黑銀配色的新款1906R機能跑鞋，呈現New Balance的夏日活力形象，而簡約的穿搭輕鬆擁有吸睛亮點，是每個人都可學習的時尚範本。以千禧年代發表MR1906為靈感的New Balance 1906R，以全新姿態回歸後，不僅保留了原版DNA，更於鞋底搭載ABZORB中底和N-ergy高回饋緩震科技中底，搭配Stability Web穩定裝置，大幅吸收衝擊力，帶來舒適腳感，是一款兼具美觀與性能的鞋款，中性鞋款也適合作為情侶鞋穿搭。

PUMA全球品牌大使Rosé穿的新款PUMA Palermo德訓鞋，售價2,980元，將於8月1日正式在台發售。圖／PUMA提供
PUMA全球品牌大使Rosé穿的新款PUMA Palermo德訓鞋，售價2,980元，將於8月1日正式在台發售。圖／PUMA提供
New Balance亞太區形象大使IU (李知恩) 以NB削肩背心，搭配黑銀配色的新款1906R機能跑鞋，4,680元。圖／New Balance提供
New Balance亞太區形象大使IU (李知恩) 以NB削肩背心，搭配黑銀配色的新款1906R機能跑鞋，4,680元。圖／New Balance提供
8月1日上午11點起只要在PUMA官網購買指定Palermo德訓鞋款，即可獲得「Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組」一組，5款設計隨機出貨，限量200份送完為止。圖／PUMA提供
8月1日上午11點起只要在PUMA官網購買指定Palermo德訓鞋款，即可獲得「Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組」一組，5款設計隨機出貨，限量200份送完為止。圖／PUMA提供
IU著用款，New Balance M1906RER，售價4,680元。圖／New Balance提供
IU著用款，New Balance M1906RER，售價4,680元。圖／New Balance提供
New Balance M1906REO，售價4,680元。圖／New Balance提供
New Balance M1906REO，售價4,680元。圖／New Balance提供

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