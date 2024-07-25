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現賺249元！肉多多火鍋「2人同行送肉蛋糕」
喜歡吃肉嗎？連鎖火鍋「肉多多」為慶祝首度插旗香港銅鑼灣，7月27日起凡2人同行用餐，就可加贈價值249元的「肉蛋糕」1份，讓民眾共同分享喜悅。另外王品針對嚮辣、聚等4個鍋物品牌，也推出不同優惠，若身份證數字有3個8，可加贈「北海道干貝」28顆。
樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」，自2017年於台北發跡，目前已經有近50間的直營店。疫情後肉多多火鍋重啟海外市場，首站選擇香港銅鑼灣。為慶祝銅鑼灣店於7月27日正式開幕，7月27日至8月31日期間，凡至全台分店用餐，2人以上同行並提前1日以上訂位，搭配通關密語「香港開幕大放送」，即可免費招待「肉蛋糕」1份，價值249元。
即日起至8月31日期間，王品也針對旗下4個鍋物品牌推出用餐優惠。凡至「嚮辣」用餐，身份證數字有3個8，就贈送北海道生食級干貝28顆；若有2個8則送8顆。「聚 日式鍋物」點購獨享海陸聚系列套餐，結帳享88折。「和牛涮」除新推出和牛壽喜燒雙吃方案，用餐時間也延長至120分鐘。至於「尬鍋」於8月5日至8月11日推出快閃活動，內用炒雞系列單人套餐，可享88折優惠。
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