快訊

再放第3天颱風假？氣象署最新風雨預測出爐 這些縣市都有可能

不斷更新／南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落「這縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現賺249元！肉多多火鍋「2人同行送肉蛋糕」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
王品「嚮辣」推出身份證對對碰活動，最多加碼送28顆干貝。圖／王品提供
王品「嚮辣」推出身份證對對碰活動，最多加碼送28顆干貝。圖／王品提供

喜歡吃肉嗎？連鎖火鍋肉多多」為慶祝首度插旗香港銅鑼灣，7月27日起凡2人同行用餐，就可加贈價值249元的「肉蛋糕」1份，讓民眾共同分享喜悅。另外王品針對嚮辣、聚等4個鍋物品牌，也推出不同優惠，若身份證數字有3個8，可加贈「北海道干貝」28顆。

樂多多集團旗下的「肉多多火鍋」，自2017年於台北發跡，目前已經有近50間的直營店。疫情後肉多多火鍋重啟海外市場，首站選擇香港銅鑼灣。為慶祝銅鑼灣店於7月27日正式開幕，7月27日至8月31日期間，凡至全台分店用餐，2人以上同行並提前1日以上訂位，搭配通關密語「香港開幕大放送」，即可免費招待「肉蛋糕」1份，價值249元。

即日起至8月31日期間，王品也針對旗下4個鍋物品牌推出用餐優惠。凡至「嚮辣」用餐，身份證數字有3個8，就贈送北海道生食級干貝28顆；若有2個8則送8顆。「聚 日式鍋物」點購獨享海陸聚系列套餐，結帳享88折。「和牛涮」除新推出和牛壽喜燒雙吃方案，用餐時間也延長至120分鐘。至於「尬鍋」於8月5日至8月11日推出快閃活動，內用炒雞系列單人套餐，可享88折優惠。

肉多多火鍋為慶祝香港銅鑼灣店開幕，限時加贈「肉蛋糕」。圖／樂多多提供
肉多多火鍋為慶祝香港銅鑼灣店開幕，限時加贈「肉蛋糕」。圖／樂多多提供

火鍋 肉多多 香港

延伸閱讀

身分證有「3個8」送28顆干貝！嚮辣、聚等4鍋物搶優惠

首例跨男免術變更性別 尼莫新身份證到手：人生新篇章

牛排教父開燒肉店！「11道式套餐」2500元、必吃烤牛排

王品旗下「聚」20歲生日趴 同年同月同日壽星一折開涮

相關新聞

Rosé穿的PUMA德訓鞋8月開賣 IU同款NB千禧跑鞋復古潮

經典永不過時，更是運動鞋款設計最愛的靈感印記。韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé，日前成為PUMA最新全球品牌大...

現賺249元！肉多多火鍋「2人同行送肉蛋糕」

喜歡吃肉嗎？連鎖火鍋「肉多多」為慶祝首度插旗香港銅鑼灣，7月27日起凡2人同行用餐，就可加贈價值249元的「肉蛋糕」1份...

可愛輕巧功能強！InfoThink × 7-ELEVEN推「迪士尼系列八合一MAX行動電源」限量預購

暑假外出機會多，有迪士尼明星相伴更開心！InfoThink訊想科技在7-ELEVEN推出「迪士尼系列八合一MAX行動電源...

Qeelin七夕獻禮 張藝興用事業線演繹限定款Wulu項鍊

七夕情人節即將到來，珠寶更是表達愛情的最佳信物。珠寶品牌麒麟（Qeelin）推出七夕特別款的手鍊和項鍊，以品牌的核心標識...

蜜拉喬娃維琪的女兒已經是少女了！擔綱CELINE形象主角

CELINE再度釋出由創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片，由演員...

味蕾爆擊！全家便利商店Let’s Café × WAT推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」

Let’s Café再度引爆咖啡新潮流！看好夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行，全家便利商店即日起攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。