可愛輕巧功能強！InfoThink × 7-ELEVEN推「迪士尼系列八合一MAX行動電源」限量預購

暑假外出機會多，有迪士尼明星相伴更開心！InfoThink訊想科技在7-ELEVEN推出「迪士尼系列八合一MAX行動電源」限量預購，有超人氣派對咖三眼怪、花火史迪奇以及向日葵小熊維尼造型，每款都增添了夏日的快樂元素，為充電帶來樂趣。

InfoThink今夏推出的「迪士尼系列八合一MAX行動電源」功能強大升級，提供30W高功率輸出，可幫助多項設備快速充電；體積輕巧自帶雙線雙插加磁吸，能夠一對5個設備同時充電；不僅有雙向PD快充模式，TYPE-C支援輸入45W、輸出30W，最快2.5小時就能將行動電源充飽至100%。

行動電源最講求的就是使用起來安心安全，InfoThink訊想科技除了安全認證外，也有多項防護機制，例如短路保護、過充過放保護、過溫度電流保護等；同時也支援Magsafe iPhone磁吸無線充電，可為Apple Watch、AirPods Pro耳機充電；高效充電還適用於支援Type-C的筆記型電腦，例如MacBook Air、AI筆電等。

在整體設計上，迪士尼三眼怪、史迪奇、維尼款以夏日繽紛的畫風超萌登場，LED螢幕數字顯示電量，能清楚掌握充電狀態，機體寬度僅有7公分超迷你體積，隨附特色編織手掛繩，隨著經典角色款式不同，顏色搭配也有不同的柔和色系，還附上旋轉支架環，能夠360度貼心調整適合的角度，不管是觀看影片、視訊通話都適合。