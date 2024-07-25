Qeelin七夕獻禮 張藝興用事業線演繹限定款Wulu項鍊

七夕情人節即將到來，珠寶更是表達愛情的最佳信物。珠寶品牌麒麟（Qeelin）推出七夕特別款的手鍊和項鍊，以品牌的核心標識的 Wulu 系列為基礎，透過展現和諧平衡的精妙線條與富有福祿寓意的葫蘆圖騰，寄喻傳頌千年的東方浪漫傳說。Qeelin更同步發佈由品牌全球大使張藝興演繹的七夕形象，展現Wulu 系列自由混搭的時尚魅力與多重可能。

在東方色彩哲學中，熾熱的紅瑪瑙向來象徵著愛情與好運，因此，Qeelin特地精心挑選色澤飽滿的珍貴紅瑪瑙傳遞著活力與喜悅，嵌入如同堅韌的愛情承諾的18K 玫瑰金愛心，並綴上璀璨的圓形切割鑽石，寓意「擁愛入懷，福氣滿滿」。品牌珠寶工坊更展現精湛的技藝，以採擷拜占庭藝術元素作為七夕特別版Wulu 系列的外輪廓，以東西方美學碰撞，勾勒出復古與摩登並存的獨特美感。