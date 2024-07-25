快訊

再放第3天颱風假？氣象署最新風雨預測出爐 這些縣市都有可能

不斷更新／南投縣2鄉鎮宣布26日停班停課 各地狀況一覽

只付10元就中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落「這縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蜜拉喬娃維琪的女兒已經是少女了！擔綱CELINE形象主角

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
艾薇安德森演繹CELINE品牌熱銷單品棒球帽、連帽衫與TEEN VICTOIRE包。圖／CELINE提供
艾薇安德森演繹CELINE品牌熱銷單品棒球帽、連帽衫與TEEN VICTOIRE包。圖／CELINE提供

CELINE再度釋出由創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片，由演員兼模特兒的艾薇安德森（Ever Anderson）擔任主角，演繹一系列令人驚豔的影像作品。艾薇安德森出身演藝世家，是女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）與《惡靈古堡》系列導演保羅安德森（Paul W.S. Anderson）的女兒，曾在漫威電影《黑寡婦》中飾演童年時期的史嘉蕾喬韓森 （Scarlett Johansson），並於真人版《小飛俠與溫蒂》中擔任女主角「溫蒂」一角，以搶眼的外型與獨特的表現，可說是當前備受矚目的星二代。

這位嶄露鋒芒的女演員，今年五月於紐約拍攝此系列形象時，以CELINE休閒酷裝入鏡，為系列作品注入青春活力與獨特時髦品味：引人注目的型格剪裁皮革外套搭配花卉娃娃裝迷你洋裝，在甜美中展露個性酷帥；CELINE PARIS標誌背心搭配粉色Teddy夾克與心形CŒUR TRIOMPHE項鍊，則流露出率性輕鬆的運動現代風格。品牌熱銷單品棒球帽和連帽衫和CELINE TEEN VICTOIRE包，則讓人感受到青春浪漫與自然隨性的雙重韻味。

由CELINE所發佈的「PORTRAIT OF系列」，由品牌創意總監HEDI SLIMANE以個人獨特的視角，透過影像深刻地描繪當代文化中具影響力人物的個性。這些來自音樂、藝術和演員等各種創意領域中才華洋溢的人物，包括Kaia Gerber、Esther-Rose McGregor、Lily McInerny等人，都曾以他們獨特的個性魅力詮釋屬於當下的時代氛圍。

艾薇安德森配戴心形CŒUR TRIOMPHE項鍊。圖／CELINE提供
艾薇安德森配戴心形CŒUR TRIOMPHE項鍊。圖／CELINE提供
艾薇安德森穿CELINE PARIS標誌背心搭配粉色Teddy夾克。圖／CELINE提供
艾薇安德森穿CELINE PARIS標誌背心搭配粉色Teddy夾克。圖／CELINE提供
艾薇安德森擔任CELINE「PORTRAIT OF系列」最新形象大片主角。圖／CELINE提供
艾薇安德森擔任CELINE「PORTRAIT OF系列」最新形象大片主角。圖／CELINE提供
艾薇安德森演繹皮革外套搭配花卉娃娃裝迷你洋裝。圖／CELINE提供
艾薇安德森演繹皮革外套搭配花卉娃娃裝迷你洋裝。圖／CELINE提供
艾薇安德森穿著花卉娃娃裝迷你洋裝。圖／CELINE提供
艾薇安德森穿著花卉娃娃裝迷你洋裝。圖／CELINE提供

CELINE 總監

延伸閱讀

亂倫悲劇！大馬少女遭獸父性侵4年 誕女嬰陷無盡噩夢「結局大快人心」

變更年輕了！趙麗穎「長髮→齊耳短髮」36歲看起來像少女 新戲造型曝光驚豔眾人

舅舅被告性侵外甥女 一句「好久沒瑟瑟」讓他躲重刑

趁同居人入獄硬上16歲少女 他賠百萬換緩刑

相關新聞

Rosé穿的PUMA德訓鞋8月開賣 IU同款NB千禧跑鞋復古潮

經典永不過時，更是運動鞋款設計最愛的靈感印記。韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé，日前成為PUMA最新全球品牌大...

現賺249元！肉多多火鍋「2人同行送肉蛋糕」

喜歡吃肉嗎？連鎖火鍋「肉多多」為慶祝首度插旗香港銅鑼灣，7月27日起凡2人同行用餐，就可加贈價值249元的「肉蛋糕」1份...

可愛輕巧功能強！InfoThink × 7-ELEVEN推「迪士尼系列八合一MAX行動電源」限量預購

暑假外出機會多，有迪士尼明星相伴更開心！InfoThink訊想科技在7-ELEVEN推出「迪士尼系列八合一MAX行動電源...

Qeelin七夕獻禮 張藝興用事業線演繹限定款Wulu項鍊

七夕情人節即將到來，珠寶更是表達愛情的最佳信物。珠寶品牌麒麟（Qeelin）推出七夕特別款的手鍊和項鍊，以品牌的核心標識...

蜜拉喬娃維琪的女兒已經是少女了！擔綱CELINE形象主角

CELINE再度釋出由創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片，由演員...

味蕾爆擊！全家便利商店Let’s Café × WAT推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」

Let’s Café再度引爆咖啡新潮流！看好夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行，全家便利商店即日起攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。