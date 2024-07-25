蜜拉喬娃維琪的女兒已經是少女了！擔綱CELINE形象主角

CELINE再度釋出由創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片，由演員兼模特兒的艾薇安德森（Ever Anderson）擔任主角，演繹一系列令人驚豔的影像作品。艾薇安德森出身演藝世家，是女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）與《惡靈古堡》系列導演保羅安德森（Paul W.S. Anderson）的女兒，曾在漫威電影《黑寡婦》中飾演童年時期的史嘉蕾喬韓森 （Scarlett Johansson），並於真人版《小飛俠與溫蒂》中擔任女主角「溫蒂」一角，以搶眼的外型與獨特的表現，可說是當前備受矚目的星二代。

這位嶄露鋒芒的女演員，今年五月於紐約拍攝此系列形象時，以CELINE休閒酷裝入鏡，為系列作品注入青春活力與獨特時髦品味：引人注目的型格剪裁皮革外套搭配花卉娃娃裝迷你洋裝，在甜美中展露個性酷帥；CELINE PARIS標誌背心搭配粉色Teddy夾克與心形CŒUR TRIOMPHE項鍊，則流露出率性輕鬆的運動現代風格。品牌熱銷單品棒球帽和連帽衫和CELINE TEEN VICTOIRE包，則讓人感受到青春浪漫與自然隨性的雙重韻味。

由CELINE所發佈的「PORTRAIT OF系列」，由品牌創意總監HEDI SLIMANE以個人獨特的視角，透過影像深刻地描繪當代文化中具影響力人物的個性。這些來自音樂、藝術和演員等各種創意領域中才華洋溢的人物，包括Kaia Gerber、Esther-Rose McGregor、Lily McInerny等人，都曾以他們獨特的個性魅力詮釋屬於當下的時代氛圍。