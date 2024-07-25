味蕾爆擊！全家便利商店Let’s Café × WAT推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」

Let’s Café再度引爆咖啡新潮流！看好夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行，全家便利商店即日起攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，共同推出「威士忌爆爆珠拿鐵」商品組合，以全新口感、全新風味爆擊味蕾。

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全家便利商店新品「威士忌爆爆珠拿鐵」以Let’s Café大杯冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠，並選定適合配搭咖啡的紅茶威士忌風味，購買後由消費者自行將爆爆珠添加至冰拿鐵中，每次入口都能感受顆顆圓滑飽滿的爆爆珠在咖啡中滾動，輕輕一咬就瞬間迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合，品嘗香醇、微醺的迷人滋味。

全家便利商店Let’s Café透過咖啡豆品質、烘豆工法、淬煉風味等多方面的精進，持續帶給消費者更優質的體驗，近年亦因應消費者愈加重視風味變化的特性，陸續推出如特濃拿鐵、慢煮焦糖拿鐵、冰磚拿鐵等特色品項，並合作知名威士忌品牌推出「醉醺蘋果焦糖拿鐵」，不斷翻新經典咖啡品飲享受，帶動去年咖啡業績突破70億元，本次再以WAT聯名新品「威士忌爆爆珠拿鐵組合」，為消費者帶來夏日微醺新體驗。

「威士忌爆爆珠拿鐵」即日起在全家便利商店正式開賣，採商品組合方式販售，合購價每組99元，8月6日前會員嘗鮮價89元；亦可單獨選購WAT爆爆珠（售價69元，酒精濃度8%），自由混搭喜愛的飲品。