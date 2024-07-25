快訊

高雄旗山土石流衝入民宅！老夫妻遭淹沒 夫當場死亡妻受傷

韓職／起亞虎啦啦隊公開親密照 有網友鬆一口氣：幸好不是她

豪雨重創中南部、高雄多處淹水…吳德榮曝主因示警：大量降水才剛過一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

味蕾爆擊！全家便利商店Let’s Café × WAT推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「威士忌爆爆珠拿鐵組合」以Let’s Café大杯冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠，輕輕一咬就瞬間迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「威士忌爆爆珠拿鐵組合」以Let’s Café大杯冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠，輕輕一咬就瞬間迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Let’s Café再度引爆咖啡新潮流！看好夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行，全家便利商店即日起攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，共同推出「威士忌爆爆珠拿鐵」商品組合，以全新口感、全新風味爆擊味蕾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店新品「威士忌爆爆珠拿鐵」以Let’s Café大杯冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠，並選定適合配搭咖啡的紅茶威士忌風味，購買後由消費者自行將爆爆珠添加至冰拿鐵中，每次入口都能感受顆顆圓滑飽滿的爆爆珠在咖啡中滾動，輕輕一咬就瞬間迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合，品嘗香醇、微醺的迷人滋味。

全家便利商店Let’s Café透過咖啡豆品質、烘豆工法、淬煉風味等多方面的精進，持續帶給消費者更優質的體驗，近年亦因應消費者愈加重視風味變化的特性，陸續推出如特濃拿鐵、慢煮焦糖拿鐵、冰磚拿鐵等特色品項，並合作知名威士忌品牌推出「醉醺蘋果焦糖拿鐵」，不斷翻新經典咖啡品飲享受，帶動去年咖啡業績突破70億元，本次再以WAT聯名新品「威士忌爆爆珠拿鐵組合」，為消費者帶來夏日微醺新體驗。

「威士忌爆爆珠拿鐵」即日起在全家便利商店正式開賣，採商品組合方式販售，合購價每組99元，8月6日前會員嘗鮮價89元；亦可單獨選購WAT爆爆珠（售價69元，酒精濃度8%），自由混搭喜愛的飲品。

全家便利商店「威士忌爆爆珠拿鐵組合」Let’s Café大杯冰經典拿鐵與WAT威士忌爆爆珠合購價99元，8月6日前會員嘗鮮價89元。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「威士忌爆爆珠拿鐵組合」Let’s Café大杯冰經典拿鐵與WAT威士忌爆爆珠合購價99元，8月6日前會員嘗鮮價89元。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「威士忌爆爆珠拿鐵組合」以Let’s Café大杯冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「威士忌爆爆珠拿鐵組合」以Let’s Café大杯冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
看好夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行，全家便利商店攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，共同推出「威士忌爆爆珠拿鐵」商品組合。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
看好夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行，全家便利商店攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，共同推出「威士忌爆爆珠拿鐵」商品組合。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「威士忌爆爆珠拿鐵組合」以Let’s Café大杯冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠，輕輕一咬就瞬間迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家便利商店「威士忌爆爆珠拿鐵組合」以Let’s Café大杯冰經典拿鐵創新結合WAT全新型態爆爆珠，輕輕一咬就瞬間迸出帶有紅茶香氣的威士忌酒液，讓咖啡香、茶香、酒香在口中完美融合。圖／全家便利商店提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

便利商店 咖啡 消費者

延伸閱讀

藍晒圖文創園區創意科技跨界再進化 體驗一秒就到法國左岸

WAT攜手Let 's Café、海尼根 限期推出「爆料」組合

今夏最Chill冰咖啡！CHOYA冰梅酒拿鐵限期嘗鮮價省15元

神秘花香高年份威士忌 格蘭冠25年在台發行

相關新聞

蜜拉喬娃維琪的女兒已經是少女了！擔綱CELINE形象主角

CELINE再度釋出由創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片，由演員...

味蕾爆擊！全家便利商店Let’s Café × WAT推「威士忌爆爆珠拿鐵組合」

Let’s Café再度引爆咖啡新潮流！看好夏季冰飲需求及調酒咖啡風氣盛行，全家便利商店即日起攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌...

迎24秋冬 DIOR女裝重現60年代 男裝致敬傳奇芭蕾男神

迎接2024-2025秋冬系列上市，DIOR發表本季男女裝形象廣告。本季女裝設計向Marc Bohan和Philippe...

FENDI 24-25秋冬形象 融入英倫元素 實用中巧藏趣味

FENDI發布2024-25秋冬女裝秀形象廣告。本季的設計以輕鬆休閒的方式，將倫敦的隨性與羅馬的自由融為一體，服裝和配件...

暑假遊日看這篇！全支付無腦刷祕技 照這樣做爽賺最高35%回饋

全支付今年看好暑假出國旅遊旺季，再加碼推出「到日本用全支付」活動第2波，祭出最高享全點25%回饋的優惠。即日起至9月30...

肯德基「7塊炸雞299」！7品牌祭「奪金免費升級」優惠

國際運動盛事即將登場，許多餐飲品牌也推出應援優惠。「肯德基」自7月26日起，連續3天推出「7塊炸雞桶299元」的限時優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。